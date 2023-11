BRAČNI PAR SE BORI SA KOMŠIJOM IZ PAKLA! Uložili su OGROMNU CIFRU u renoviranje, a onda im je ON rešio da se OSVETI! (FOTO/VIDEO)

Bračni par iz Engleske koji je uložio svoju životnu ušteđevinu u renoviranje istorijske kuće koja je prikazana u emisiji "Bekstvo na selo", ostao je bez struje nakon što im je ljuti komšija isekao struju.

Kevin i Džulija Šepard kupili su objekat u centru Solsberija pre 15 godina pre velikog renoviranja, a koja je čak predstavljena u TV emisiji BBC-ja kao poželjan dom. Ali, poslednjih godina kažu da su žive u noćnoj mori nakon svađe sa svojim susedom, koji je vlasnik zemljišta na kojem je izgrađena njihova imovina, zbog čega im je odsekao pristup struji, onemogućivši im da tamo žive.

foto: Printscreen/BBC/Escapetothecounty

Piter Dženings, milioner koji iznajmljuje imovinu studentima, odbio je da popusti zbog svoje odluke da im prekine snabdevanje električnom energijom, a njihova elektroprivredna kompanija je više puta odbijala da ga nadjača. Kevin, koji proizvodi sočiva za lokalnog optičara, rekao je: "Preuzeo je naše živote tako dugo vremena. Zbog njegove pohlepe trošimo ušteđevinu i to nas je finansijski oštetilo. To je konstantno, bilo je bez prestanka. To je samo stalni stres i naš pritisak stalno raste. Ovakvu situaciju ne bismo poželeli ni najgorem neprijatelju."

Julija je dodala: "Zaglavljeni smo u noćnoj mori – ne možemo da živimo u svojoj kući, ne može ni niko drugi. Piter Dženings jednostavno odbija da se pomeri i elektroprivreda nec može ponovo da instalira napajanje osim ako on ne popusti. Sigurna sam da je to bio njegov plan od početka."

Saga je počela 2008. godine kada su platili 38.000 funti za kupovinu poluzapuštenog objekta iza velike edvardijanske gradske kuće u blizini katedrale u Solsberiju u kojoj su posedovali dva od četiri stana.

foto: Printscreen/BBC/Escapetothecounty

Proveli su godinu dana i uložili više od 100.000 funti uklanjajući srušenu originalnu zgradu i na njenom mestu izgradivši modernu repliku, stvarajući pametnu samostalnu kuću sa dve spavaće sobe sa otvorenom kuhinjom i luksuznim kupatilom za koju se danas smatra da vredi oko 300.000 funti .

Prvobitno napajanje strujom iz glavne kuće profesionalno je nadograđeno novim uređajem instaliranim u stanu koji su posedovali kako bi se pratilo korišćenje. Narednih godina su sami živeli u novoj kući, a potom je dali podstanarima.

foto: Printscreen/BBC/Escapetothecounty

Ali 2012. su vlasnici druga dva stana prodali, a kupac je bio magnat gospodin Dženings, a zatim su u decembru 2022. Šepardi prodali svoja dva stana na aukciji, a Dženings je kupio oba, što znači da je on bio vlasnik cele zgrade. U ovom trenutku je došao kraj srećnim životima u kojima su Šepardovi uživali.

Dan nakon što je prodaja obavljena, njihovoj imovini je prekinut dotok struje. Od tada, kao slobodan vlasnik, gospodin Dženings je sprečio bilo koga da instalira mrežni priključak na imanje Šepardovih, tvrdeći da će to proći preko njegove zemlje, tako da on ima pravo da odbije dozvolu, tvrdi par.

Takođe se navodi da je odbio da im dozvoli da mu plate struju preko stana koji sada poseduje i da je odbio petocifrene ponude u gotovini da ponovo priključi struju. Kada je očajni par na kraju odlučio da više ne može da podnese, odlučili su da smanje gubitke i prodaju imovinu koja je predstavljena u emisiji BBC-a kao poželjna imovina u Viltširu. Ali u tom trenutku gospodin Dženings je postavio postere oko imanja upozoravajući potencijalne kupce da nema struje i da ne bi trebalo da se mešaju.

Prošle godine Šepardi su prodali imanje za 277.000 funti na aukciji ostavljajući par misleći da je njihova noćna mora konačno gotova. Ali uprkos tome što je položio depozit od 5 procenata na nekretninu 'prodata kao viđena', kupac je saznao za problem sa strujom i odlučio je da ode i otpiše 13.850 funti umesto da troši više.

foto: Printscreen/BBC/Escapetothecounty

Kevin je dodao: "Svaki put kada smo pokušali da prodamo stanove on bi to zaustavio, mi smo pokušavali da prodamo nekoliko godina i kada su otišli ​​na aukciju, on ih je dobio za mnogo manje nego što vrede. Njegov krajnji cilj sada je da dobije našu imovinu u bescenje. Dan nakon što je prošla prodaja, nestalo je struje. Nije kao da je u polju usred ničega, mi smo u centru grada, mora da smo jedina kuća u Solsberiju bez struje."

On je dodao kako mu je Dženkins rekao da nema šanse da ikada pusti tu kuću da ima struju.

Kada su Šepardi zatražili od energetske kompanije da instalira sopstveni kabl do kuće, gospodin Dženkins je navodno rekao radnicima da, pošto on poseduje pravo na pristupni put, da će ovo morati da se postavi duž, da on ima pravo da odbije - što je i učinio . I uprkos insistiranju para da ovo nije pravno održivo, kompanija se oduprla svim njihovim žalbama. Ostavši bez struje, potrošili su 30.000 funti na postavljanje solarnih panela na krov kao alternativu, ali su otkrili da zimi ne proizvodi dovoljno struje da bi imanje bilo pogodno za stanovanje.

(Kurir.rs/Daily mail)