"OFANZIVA NIJE POSTIGLA CILJ, ALI..." Teško priznanje Zelenskog, otkrio čega se Rusi NAJVIŠE BOJE - "Ovo samo SLEPCI ne vide"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski priznao je u intervjuu za Asošiejted pres nekoliko teških istina.

Prvo, da početak zime označava novu fazu rata sa Rusijom – koji traje 21 mesec – i da će zima uticati ne samo na borbe na liniji fronta, već i na civile u gradovima i selima, kao i na izvoz žita.

On je takođe priznao da letnja kontraofanziva nije postigla željene rezultate jer Ukrajina nije dobila očekivano naoružanje od saveznika. Ukratko, prema Zelenskom, rat se neće završiti tako brzo.

- Imamo novu fazu rata i to je činjenica. Zima u celini predstavlja novu fazu rata - rekao je Zelenski.

Većina analitičara se složila da je letnja kontraofanziva bila propuštena prilika i da se sada Ukrajina suočava sa dugotrajnim ratom.

Prema nekim procenama, Ukrajina je vratila polovinu teritorije koju je Rusija zauzela početkom godine. Ali nisu uspeli u svom strateškom cilju da preseku ruske snage na dva dela, izolujući Herson, Zaporožje i Krim od Luganska, Donjecka i Harkova.

foto: Printscreen Twitter

Zelenski ove neuspehe pripisuje nedostatku naoružanja od saveznika, nedostatku obuke i podrške, ali Fajnenšel tajms je nedavno pisao da su skromni rezultati na bojnom polju najverovatnije rezultat neslaganja između Ukrajine i pojedinih zapadnih zvaničnika oko ratne strategije, tj. kao i nesuglasice unutar same ukrajinske vojske.

Volodimir Zelenski je dodao da, uprkos neuspesima, Ukrajina neće odustati, da je zadovoljan otporom koji Ukrajina pruža Rusima, "drugoj (najjačoj) vojsci na svetu".

- Vidite, ne povlačimo se, zadovoljan sam. Ali gubimo ljude i ne mogu da budem zadovoljan time. Nismo dobili sav željeni arsenal naoružanja - rekao je on.

Izrael i Hamas

U intervjuu, Zelenski je takođe izrazio zabrinutost da će rat između Izraela i Hamasa zaseniti sukob u Ukrajini i dovesti u pitanje vojnu pomoć Zapada, koji, pored ograničenih resursa, sada ima i neke druge političke agende.

- Već sada vidimo posledice preusmeravanja (pažnje) međunarodne zajednice zbog tragedije na Bliskom istoku - rekao je on. "Samo slepci to ne vide".

Zelenski smatra da, osim borbe na terenu, treba voditi i borbu za pažnju sveta.

"Ne smemo dozvoliti da ljudi ovde zaborave na rat", kaže on.

Kao što se i očekivalo, promena fokusa na rat na Bliskom istoku mogla bi da dovede do manje ekonomske i vojne pomoći njegovoj zemlji.

foto: Shutterstock

Osim toga, za Zelenskog postoji i bojazan da će američki izbori 2024. ponovo dovesti Donalda Trampa na vlast, što bi potkopalo američku podršku Ukrajini.

Komentarišući da se američki predsednik Džo Bajden suočava sa skepticizmom u SAD zbog svoje snažne podrške Kijevu, Zelenski je priznao da se plaši izbora: "Izbori su uvek šok, i to je potpuno razumljivo".

Naime, u Ukrajinu se već slilo nekoliko desetina milijardi dolara zapadne vojne pomoći.

Ali to nije donelo očekivane promene. Neki ukrajinski zvaničnici brinu da li će dalja američka pomoć biti isto tako velikodušna.

- Želeli smo brže rezultate. Iz te perspektive, nažalost, nismo postigli željene rezultate. I to je činjenica. Nema dovoljno snage da brže postignemo željene rezultate. Ali to ne znači da treba odustati, da moramo da se predamo - rekao je Zelenski.

Proizvodnja oružja

On je dodao da je u poslednjih nekoliko meseci bilo pozitivnih rezultata. Recimo, Ukrajina je uspela da ostvari važne teritorijalne dobitke, smanjena je moć moskovske Crnomorske flote, nakon ukrajinskih napada koji su probili PVO i pogodili njen štab na Krimu. Konačno, i dalje funkcioniše privremeni žitni koridor koji je Kijev uspostavio nakon povlačenja Rusije iz ratnog sporazuma.

Zelenski je rekao da je fokusiran na sledeću fazu rata - povećanje domaće proizvodnje oružja.

- Ovo je izlaz. Ništa ne plaši Rusiju više od vojno samodovoljne Ukrajine - kaže on.

Iako je značajan deo ukrajinskog budžeta već opredeljen za proizvodnju oružja, to nije ni približno dovoljno da se rat preokrene. Kada se Zelenski poslednji put sastao sa predsednikom Bajdenom, članovima Kongresa i drugim visokim zvaničnicima SAD, uputio im je hitan apel: dajte Ukrajini jeftine kredite i dozvole za proizvodnju američkog oružja.

- Dajte nam šansu i pravićemo ga - rekao je on. "Koliko god truda i vremena bude potrebno, uradićemo to, i to vrlo brzo".

Strategija iscrpljivanja

Istovremeno, ruski predsednik Vladimir Putin sprovodi strategiju iscrpljivanja. I Rusija se nadala brzom slomu ukrajinskih snaga kada je pokrenula rat u februaru 2022. godine, ali se to nije dogodilo.

foto: EPA Pavel Bednyakovsputnikkremlin

Inače, Moskva je 25. novembra izvela svoj najobimniji napad dronovima na Kijev, sa 75 letelica tipa "šahed".

Neki analitičari smatraju da će Rusi ponovo pokušati da unište Ukrajinu tokom zime.

Putin je sada potpisao naredbu o povećanju maksimalnog broja pripadnika oružanih snaga za 170.000, saopštili su u petak Kremlj i ministarstvo odbrane.

Zima, naravno, donosi poznate probleme vojnicima: niske temperature, prazna polja koja ih ostavljaju izloženima. I postoji opasnost od ruskih vazdušnih udara na gradove sa energetskom infrastrukturom i civile. Istovremeno, zalihe municije su pri kraju.

- Zbog toga je zimski rat težak - zaključio je Zelenski.

(Kurir.rs/Jutarnji list/AP)