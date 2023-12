VIDELA SAM SLIKU DEVOJČICE U HALJINICI I KLIKNULA NA NJU "To sam bila JA, a od onoga što je tamo pisalo POČELA SAM DA SE TRESEM"

Samanta nema želju da upozna svog oca, da mu se dopadne ili da bude voljena zauzvrat. Za nju je on čudovište. Ali danas ona objašnjava zašto želi da ga sretne, samo jednom. Pre svega zato što ona traži odgovore zbog Holinih i Džesikinih roditelja. I takođe da sahrani sopstvene demone.

Ona se nada da će joj Ijan Hantli konačno reći istinu o tome šta se zaista dogodilo desetogodišnjim devojčicama, čija se smrt utisnula u svest nacije pre 21 godinu.

Samanta je imala samo četiri godine kada je Hantli ubio Holi i Džesiku. Bile su na porodičnom roštilju u Holinoj kući 4. avgusta 2002, obučeni u fudbalske dresove, pre nego što su otišli ​​do obližnje prodavnice po slatkiše. Onda su nestale. Njihovi izbezumljeni roditelji su se 13 dana molili, a policija je pokrenula jednu od najvećih istraga ikada. Hiljade su tražile devojke i Soham je postao mračni, ukleti grad.

Tokom čitavog vremena, Hantli, staratelj u školi za devojčice, i njegova partnerka Maksin Kar, davali su intervjue za medije apelujući na siguran povratak „dve najsjajnije, najlepše devojčice na svetu“.

Kar je čak pokazala čestitku za kraj semestra koju su joj devojke poslale, prekrivenu komentarima i poljupcima. Hantli se sprijateljio sa medijima jer je imao zlokobni motiv: njegovu potrebu da zna detalje policijske istrage. Jer istina je bila da je namamio devojke u kuću koju je delio sa Karom, dok su prolazile. Nikada nije u potpunosti otkrio šta se tamo dogodilo, ali su u roku od sat vremena obe devojke bile mrtve.

Zatim je sakrio njihova tela šest milja daleko, a kasnije se vratio da ih zapali. Hantli je osuđen za ubistva nakon što se izjasnio da nije kriv. Kar mu je dala lažni alibi. Osuđena je na tri i po godine zatvora i nakon puštanja joj je izdat novi identitet.

Na sudu je Hantli, koji sada ima 49 godina, rekao da su obe devojčice umrle slučajno, tvrdeći da se Holi udavila u njegovoj kadi i da je on nehotice ugušio Džesiku dok je pokušavao da uguši njenu vrisku. Ali 2018. priznao je da je namerno ubio Džesiku kako bi je sprečio da podigne uzbunu. On i dalje insistira da je Holina smrt bila nesrećan slučaj.

Samanta je prvi put otkrila da joj je Hantli bio otac kada je imala 14 godina - neobičnom igrom slučaja. Od nje je zatraženo da radi na školskom projektu o ubicama - dat joj je Hantli da istraži - i dok je gledala na internetu videla je svoju sliku.

- Kliknula sam na nju i prepoznala haljinu koju sam nosila i zapamtila taj dan. Pisalo je da sam ćerka Ijana Hantlija. Bilo je kao da su me udarili u grudi. Počela sam da se tresem, nisam mogla da zaustavim suze. Istrčala sam sa časa, kući kod majke i ona je potvrdila da je to istina. Ali rekla mi je da mu nikada neće dozvoliti da mi naudi i da nikada neće izaći - opisala je ona.

Još više uznemirujuće bilo je saznanje o tome kako je Hantli podvrgao svoju majku Kejti - koja je zatrudnela sa Samantom sa samo 15 godina - zastrašujućem nasilju pre nego što je zatrudnela. Rastali su se kada se Samanta rodila i ona se ponovo udala. Od njenog otkrića, skoro svaki aspekt Samantinog života bio je zatrovan ubistvima koje je počinio njen otac.

- Prošla sam savetovanje i to je uticalo na sve, od mog posla do veza. Imala sam stalno noćne more. Ljudi me i dalje zaustavljaju na ulici i govore „Tvoj otac je čudovište“ ili „Znam ko ti je tata“ - kaže ona.

- Glavni komentar koji sam dobijala bio je „jabuka ne pada daleko od drveta“ koji me je uvek veoma pogađao jer sam ja apsolutna suprotnost. Kad sam bila mlađa, brinula sam da će svi to pomisliti - ispričala je.

Kaže da želi da 'sama zna' da li njen otac oseća kajanje.

- Želim da kaže istinu, tako da to mogu da prenesem porodicama Holi i Džesike, jer mislim na njih. Znanje da njihovim porodicama nikada nije data istina izaziva duboku tugu, razmišljam o tome mnogo više nego što bi trebalo. Nadam se da će naći u svom srcu da se otvori. Želim da znam šta bi rekao kada sednem ispred njega, da mi se pruži ta prilika - navela je.

Hantli je imao 23 godine kada je zaveo Samantinu majku Kejti, tada učenicu u Grimsbiju. Veza je brzo postala užas. Hantli ju je silovao, terao da jede mačju hranu, odsekao joj kosu i bacio niz stepenice kada je bila trudna. Kao bebi, Samanti je bila potrebna hitna operacija na otvorenom srcu - a njena porodica je uvek krivila Hantlija.

- Ponekad, kada pogledam svoj ožiljak, pomislim kroz šta je prošla moja majka. Rekla mi je da sam je spasila, trudnoća sa mnom dala joj je snagu da se oslobodi. Rekla je da joj je učinio strašne, neizrecive stvari. Želim da se izvini - ne da će izvinjenje ikada biti dovoljno – ali znati da postoji kajanje nešto znači - navela je ona.

- Mislim da ga nikada ne bi trebalo osloboditi. Ali čak i tako, trebalo bi da uradi pravu stvar. To samo može doneti malo mira svima onima koji imaju agoniju da se pitaju šta se desilo svaki dan - rekla je.

Kada je Samanta napunila 18 godina, njena majka je odlučila da treba da zna celu priču.

- Mama me je pozvala u svoju spavaću sobu, pokazujući mi da sednem pored nje na njen krevet. Pružila mi je kutiju koja je bila zatvorena i rekla: 'Semi, ovo je ono što ja zovem kutija noćnih mora. Čuvala sam sve ovo jer sam znala da ćeš jednog dana morati da znaš sve. Unutra su bili svi uredno presavijeni isečci iz novina, izveštavajući o svakom užasnom detalju Hantlijevih zločina i onoga što je uradio mojoj mami. Sve sam ih pročitala. Plakala sam sve dok više nisam imala suza. Onda sam vratila poklopac na kutiju, zalepila je selotejpom i vratila ispod njenog kreveta. Jednog dana možda i sama postanem majka – i želim da mogu da kažem svojoj ćerki da, iako postoji čudovište u porodici, on me je upoznao i rekao istinu i izrazio duboko kajanje. Možda je uzaludan san očekivati da će se to desiti, ali ja sam spremna da to pokušam - rekla je Samanta.

