"OVAJ PUT HAMAS U EVROPI OTIŠAO JE KORAK DALJE!" Vidić UŽIVO iz Minhena o terorizmu u EU: U ovoj državi je njihov CENTAR DELOVANJA

Vlastimir Vidić, novinar uključio se u jutarnji program Kurir televizije uživo iz Minhena i opisao trenutnu situaciju u Evropi.

- Juče su u Berlinu uhapšena tri pripadnika Hamasa i jedan u Holandiji. Paralelno s tim dešavanjima, dogodila se akcija i u Danskoj, gde su uhapšene tri osobe, a opet paralelno i u Holandiji, što govori da je Holandija isto tako jedan jak centar delovanja Hamasa - rekao je.

Prema spoljnjim informacijama, na teritoriji Savezne republike Nemačke je registrovano oko 450 pripadnika Hamasa.

- Ono što ovaj događaj izdvaja, odnosno sada ovaj proces izdvaja od dosadašnjih dešavanja, jeste da su pripadnici Hamasa prema analizama Nemačkih obaveštajnih službi zapravo do sada bili samo aktivni u smislu širenja propagande pa i prikupljanja novčanih sredstava za ovaj pokret - rekao je i upozorio:

- Međutim, ovaj put se otišlo korak dalje. Trojica koji su uhapšeni, oni su pod opservacijom još od ovog leta Nemačkih bezbednosnih službi, pokušali su da u širem regionu Berlina obezbede jedno podzemno skladište gde bi mogli da, prema tim tvrdnjama, zapravo i dostave i čuvaju oružje za dalja delovanja. Ono što je već sada u Nemačkoj javnosti, a i Nemačkoj politici prisutno, jeste stav da Nemačka, odnosno Evropska unija, sa pozicije nekog iza scene dešavanja rata u Gazi između Izraela i Hamasa, postaje moguće poprište direktnog sukoba. Jer, ukoliko bi došlo do onog što je bilo u scenariju naznačeno, a to je napad na jevrejske zajednice ovde u Nemačkoj, u Evropskoj uniji, onda bi to značilo širenje tog oružanog sukoba.

