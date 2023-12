IZRAEL POSLAO PONUDU HAMASU! Nedelju dana primirja za oslobađanja 40 talaca, navedeno i kojih

Izrael je Hamasu uputio predlog koji uključuje nedelju dana pauze u borbama u zamenu za oslobađanje 40 talaca.

To je objavio Barak Ravid, analitičar CNN specijalizovan za spoljnu politiku koji se poziva na dva neimenovana izraelska izvora i još jedan izvor upućen u ovu temu.

Navodi se da je ovaj predlog prvi pomenuo sajt Aksios, a prema njemu među oslobođenim taocima trebalo bi da budu žene, stariji ljudi i oni kojima je neophodna hitna medicinska pomoć.

Ravid je naveo da je sporazum predočen Hamasu putem katarskih posrednika.

Majkl Hercog, izraelski ambasador u SAD, potvrdio je američkoj televiziji da je Izrael voljan da pauzira borbe ukoliko bi to značilo oslobađanje što većeg broja talaca, ali nije želeo da potvrdi da je sporazum postignut.

- Mislim da bi bilo previše rano reći da li imamo ili nemamo postignut sporazum zato što je do sada Hamas odbijao novi sporazum. Oni su se nadali trajnom prekidu vatre, ali ja se nadam da će pod pritiskom onoga što mi činimo na terenu, plus uz pritisak iz Katara, oni pristati na sporazum, ali je rano reći to u ovoj fazi - kazao je Hercog za CNN.

Navodi se da je Hamas jasno poručio da neće biti oslobađanja novih talaca sve dok se uspostavi prekid vatre.

