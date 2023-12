ŽENA SA FLORIDE ZLOSTAVLJALA AUTISTIČNOG DEVERA, PA MU RODILA DETE Zbog stanja nije mogao da se odbrani i da joj stane na put

Amanda Bruks sa Floride uhapšena je prošle nedelje zbog sumnje da je deset godina silovala mlađeg brata svog muža, obolelog od autizma, i rodila mu dete.

Žena je optužena za se*sualni napad rođaka njenog supruga koji je oboleo od autizma, a pored ovog krivičnog tela, ona je optužena i za davanje lažnih informacija policajcima.

Naime, Amanda je u junu prošle godine kontaktirala kancelariju šerifa okruga Monro i prijavila se*sualni napad od strane muža i njegovog mlađeg brata, što zapravo nije bila istina.

Policajci su od nje dobili informacije i spisak navodnih događaja koji su se desili između februara i aprila 2022. godine, a takođe je rekla da je "prisiljavana i primorana" da se upusti u se*sualne aktivnosti, kao i da je "verbalno i psihički zlostavljana".

foto: Shutterstock

Mesec dana nakon Amandine prijave javila se majka od Amandinog devera i prijavila da je zapravo ona silovala njenog sina, a ne obrnuto.

Bruks je, navodno, u nekoliko navrata se*sualno maltretirala devera i to 10 godina unazad, a zbog svoje bolesti nije mogao da se izbori sa njom i kaže joj ne.

Muškarac je rekao da se seća da ga je četiri puta nagovorila da imaju se*s, a samo tri puta u toku 2022. godini. Kako je rekao na sudu, incidenti su se dogodili u februaru, martu i maju, nakon čega je rekao "ne želi više i da ne bi trebalo to da rade". Na to, žena mu je odgovorila da "ćuti i nikome ne kaže jer ju je to nateralo da se oseća dobro".

Amandin muž je negirao da je imao bilo kakvu se*sualnu vezu sa Bruks tokom tog vremena, rekavši da je ona "skraćivala se*sualni kontakt sa njim“ iako je primetio da ima uređaj za praćenje ovulacije, navodi se u izjavi.

U septembru 2022. poslanici su obavešteni da je Bruks trudna nekoliko meseci.

"Amanda nije uzvratila višestruke pokušaje da se od nje dobija izjava i nije pružila nikakvu potvrdu svojih navoda“, navodi se u izjavi pod zakletvom.

"Unajmila je i branioca koji nije uzvraćao ni pozive ni mejlove", navodi se.

Rezultati DNK uzoraka su pokazali da je beba koju je Amanda rodila 9. januara ove godine dete od brata njenog muža..

Bruks se porodila 9. januara 2023. godine.

Ona je uhapšena 10. decembra i ostaje u zatvoru u okrugu Monro uz kauciju od 150.000 dolara.

(Kurir.rs/Fox 35/ Preneo: A.N./Foto: Ilustracija)

