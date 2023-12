OGLASIO SE VIN DIZEL PREKO ADVOKATA NAKON OPTUŽBI ZA ZLOSTAVLJANJE: Žrtva detaljno opisala NAPAD, a ovo je njegova strana priče

Vin Dizel je optužen za seksualno zlostavljanje. U tužbi podnesenoj u Los Anđelesu u četvrtak Asta Džonason tvrdi da ju je glumac seksualno napao u jesen 2010. godine, tokom snimanja filma "Paklene ulice 5" u Atlanti.

Glumac negira da je došlo do zlostavljanja, a o svemu se oglasio njegov advokat Brajan Fridman. Rekao je da Vin u potpunosti poriče te tvrdnje. "Ovo je prvi put da je čuo za tu tvrdnju, staru više od 13 godina, koju je iznela navodna devetodnevna zaposlena", rekao je advokat za Variety.

Imaju dokaze koji pobijaju Astine "čudne tvrdnje"

Njegov advokat takođe je izjavio da "postoje jasni dokazi koji u potpunosti pobijaju tužiteljkine čudne tvrdnje".

Džonason kaže da ju je produkcijska kuća "One Race Films" angažovala kao pomoćnicu dok je on snimao film u Džordžiji. Prema dokumentima do kojih je došla publikacija, Džonason tvrdi da je bila u Dizelovom apartmanu u St. Redžisu u Atlanti dok se on "zabavljao s više žena".

Kada su te žene otišle, prema tužbi, Dizel je uhvatio Džonason za ručne zglobove i povukao je na krevet. U tužbi se navodi da ga je zamolila da ode, ali je on navodno počeo da je dodiruje po grudima i ostatku tela, uključujući unutrašnju stranu butina.

Tvrdi da je nakon navodnog napada dobila otkaz

Navodi da se bojala da ga "nasilno odbije" zbog svoje sigurnosti i radnog mesta. Međutim, kada je Dizel pokušao da joj skine gaćice, Džonason je vrisnula i pobegla niz hodnik.

U tužbi se još navodi da je Dizel masturbirao dok je "prestravljena gospođa Džonason zatvorila oči, pokušavajući da se distancira od seksualnog napada i izbegne gađenje".

Džonason tvrdi da ju je nakon nekoliko sati Dizelova sestra i predsednica kompanije One Race Samanta Vinsent nazvala i otpustila nakon manje od dve nedelje na poslu.

