SVETU PRETE JOŠ 2 POTENCIJALNA ŽARIŠTA? Zoronjić tvrdi: Tenzije na istoku su sve veće! DA LI SMO BLIZU TAČKE PUCANJA? (VIDEO)

Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o trenutnim žarištima u svetu, ali i otkrio da postoje dva potencijalna koja se mogu otvoriti u bliskoj budućnosti.

- Ono o čemu svi pričaju je Tajvan. Imali smo izbore na Tajvanu. Ništa se novo nije dogodilo, odnosno Tajvan ostaje na svom kursu. Ono što je bitno, Tajvan neće ići ka nezavisnosti. Oni žele da se održi status KVO. To bi moglo možda usporiti Kinu u njenim namerama, odnosno da Kina možda ne krene vojnim putem da osvoji Tajvan u ovom trenutku. Međutim, to je jedno potencijalno žarište u narednom periodu - rekao je Zoronjić i dodao:

- Takođe, normalno je da se pomene i Koreja. Imali smo još jedno uspešno lansiranje Severne Koreje, balističke rakete u more, blizu obala Južne Koreje. Tako da su to dva žarišta gde bi moglo doći do nekog potencijalnog sukoba. Još uvek ne možemo govoriti o tome, zato što jednostavno mi ne vidimo da dolazi do nekog kretanja trupa, ne vidimo da dolazi do nekih strateških pomeranja. Tako da još uvek je to samo pod jednim znakom pitanja.

