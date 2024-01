ŠOK TVRDNJE GENERALA U PENZIJI: SVET ĆE POSTATI TRIPOLARAN! Sve će se promeniti na kraju rata, NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO (VIDEO)

Ukrajina je ostavljena na cedilu! Sjedinjene Američke Države su obustavile isporuku novca, oružja i tehnike Ukrajini.

Vinko Pandurević, general u penziji, gostovao je u emisiji Usijanje gde je prokomentarisao ovu odluku SAD, i potom se osvrnuo na kraj rata gde smatra da će svet postati tripolaran.

- Kada smo govorili o multipolarnom svetu, možda će on najbolje biti tripolaran. Imaćete jedan pol, to će predstavljati zapad na čelu sa Amerikom, uključujući Australiju i Japan. Imate drugi deo, euroazijski, gde će to biti Rusija sa još nekim azijskim zemljama. Možda Arapski, Islamski svet i Kina će biti za sebe poseban pol. Nemojte očekivati da će Kina stati iza bilo koga, a da ona ne bude malo ravnopravnija u svemu - rekao je Pandurević.

Sukob civilizacija Samuel P. Huntington je u svom konceptu "Sukoba civilizacija" predstavio viziju sveta podeljenog prema kulturnim i verskim linijama, umesto tradicionalnih geopolitičkih i ideoloških podela. Prema njegovoj teoriji, svet će biti sukobljen između različitih civilizacija, a ne država ili ideologija. On nije direktno predvideo tripolarnu strukturu kao što je to Pandurević, ali je naglasio da će ključni sukobi nastati između Zapadne, Islamske, Kineske, i drugih civilizacija.

