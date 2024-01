GENERAL U PENZIJI IZNEO ŠOK TVRDNJE: Amerika nije odustala, vršiće VELIKI PRITISAK NA NEMAČKU da budu istrajni u pomoći Ukrajini

Ukrajina je definitivno prestala da dobija vojnu pomoć od SAD!

Koordinator Bele kuće za nacionalnu bezbednost Džon Кirbi navodi da se to dogodilo zbog iscrpljenosti budžetskih sredstava za programe vojne pomoći! Dodelu nove pomoći mora da odobri Кongres, ali republikanci zahtevaju da zauzvrat demokrate pristanu da pooštre američko zakonodavstvo u borbi protiv ilegalne migracije.

Nešto ranije, članice NATO su na sastanku sa Ukrajinom jasno stavile do znanja da će nastaviti da pružaju toj zemlji veliku vojnu, ekonomsku i humanitarnu pomoć dok se bori protiv Rusije, saopštio je NATO.

U saopštenju NATO-a objavljenom nakon video-konferencije Saveta NATO-Ukrajina, navodi se i da su zemlje članice predstavile planove za obezbeđivanje dodatnih milijardi evra Ukrajini 2024. godine.

O ovoj temi govorio je prof. dr Mitrom Kovačem, general-majorom u penziji, u svom gostovanju u emisiji Puls Srbije.

- Pa SAD je dobro procenila situaciju i dozirala je svoju pomoć dok je to bilo celishodno. Posle je tu podršku ostavila EU, odnosno evropskim članicama NATO-a. Tako nešto se moglo i očekivati. Te naznake su postojale i pre. Jednostavno je rekla da vodeće zemlje Evropske unije, odnosno NATO-a, moraju biti te koje će obezbeđivati finansijska, materijalna i sva druga sredstva potrebna za evropsko rešavanje po njihovom poimanju, odnosno za rešavanje ovog problema i rata u Ukrajini, odnosno pomoći ukrajinskim oružanim snagama. Lično meni, to je bilo jedno očekivano stanje. Ne znači to da će potpuno Amerika izaći iz ovog sukoba, ona će i dalje u vojnom smislu ostati prisutna, pogotovo obaveštajnoj i izviđačkoj dimenziji, kao što čini i danas i činiće u narednom periodu sigurno do kraja ovog konflikta i u logističkoj dimenziji za municiju, rezervne delove - rekao je Kovač i dodao:

- Ovaj deo velike finansijske pomoći naravno da je bio sporan. Amerika angažuje svoje oružane snage, vidimo to i u drugim konfliktnim zonama sveta i nije sve to lako podneti, to jedno vreme može da traje, vidimo već ubrzo će dve godine trajanja ovog rata i naravno da se to reflektuje na standard građana u Americi. Amerika to naravno neće sebi da dozvoli, ali će istovremeno u narednom periodu veoma revnostno vršiti pritisak na Nemačku i vodeće članice NATO-a da budu istrajne u tom procesu bez obzira na stanje njihove privrede. A vidimo da standard ljudi u Evropi, pa i u samoj Nemačkoj veoma rapidno pada i da se to oseti i u socijalnoj dimenziji, ne samo nižih delova, po socijalnom statusu, nego i srednjih slojeva samih ništa.

"Njujork tajms" piše da SAD neće moći da oprema PVO sisteme "Patriot" u budućnosti, pozivajući se na izvore iz Bele kuće i Pentagona.

- Patriot se pokazao da nije svemoćan sistem, drugo nema dovoljno sredstava da brane celu teritoriju Ukrajine. Ono što je dato ukrajinskim oružanim snagama, to se koristi za odbranu nekih strateških objekata, većih gradova, grupacija, vojske, proizvodnih kapaciteta. Ali dosta tih sredstava je utrošeno, nepraktičnom upotrebu, za neka vazduhoplovna sredstva, ispaljivanje Patriota nije bilo rentabilno i onda došlo se do toga da je potrošen ogroman broj raketa, a to ne može ni američka privreda, ni proizvodnja nadoknaditi. Sada je na evropskim članicama NATO-a da obezbede male i srednje prenosne sisteme PVO i da pokušaju da revitalizuju, odnosno jačaju sistem PVO. To je njihova namera, ali neće puno raditi u tom smislu, sva ta sredstva, izuzev Patriota, nisu dovoljno efikasna za napadna sredstva koja ima Ruska Federacija, tako da će mnogi strateški objekti u Ukrajini biti sve više izloženi dejstvima ruskih sredstava napada, da li raketnih jedinica, krstarećih raketa ili borbene avijacije, odnosno aviobombe - rekao je Kovač.

