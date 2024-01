"NATO ĆE SVE DOZVOLITI, SAMO DA ERDOGAN NE NAPUSTI SAVEZ!" Zoronjić: Potreban im je NOVI turski strateški kanal ka Crnom moru

Američke i britanske snage započele su vazdušne napade na položaje Huta u Jemenu. Obe zemlje su upozorile da će uslediti napadi ako se nastave raketni udari na brodove u Crvenom moru.

Ovo predstavlja prvi značajan odgovor nakon što su Bajdenova administracija i saveznici upozorili da će militantna grupa koju podržava Iran snositi posledice zbog napada bespilotnim letelicama i raketama na komercijalne brodove u Crvenom moru.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan je rekao da "Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo pokušavaju da pretvore Crveno more u more krvi i da se Huti vrlo uspešno brane od tih udara", dodavši da su udari zapadnih sila "disproporcionalno korištenje sile".

Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde se dotakao izjave turskog predsednika.

- Turski predsednik ima pravo na svoje mišljenje i u okviru NATO saveza i kao predstavnik jedne od najmoćnijih islamskih zemalja u svetu. Tako da s te strane apsolutno su razumljive izjave. S njegove strane imamo slične izjave i vezane za sukob u Palestini, ali ajde, tu je malo i taj sukob između Izraela i Turske koji je regionalnog karaktera, gde se oni nadmeću za samu prevlast u regionu. Međutim, Turska pokazuje da zapravo želi da postane mnogo bitniji igrač, da želi da se ona pita i da želi da se zapravo njena reč čuje i da se njena reč bude važna. Pre svega u tom islamskom svetu, ali i na samom Zapadu, da jednostavno pokaže da nisu bilo ko i da se na njih mora računati u budućnosti. Jer su oni imali drugačiji stav kada je reč o sukobu u Ukrajini, jedini su koji nisu bezrezervno osudili Rusiju u svemu tome - rekao je Zoronjić i dodao:

- Ne smemo da zaboravimo ni kako je Turska imala sukob sa Grčkom pre 70 godina kada je američkim posredovanjem pomoglo da prestane taj krvavi sukob. Čak imamo situaciju na Kipru, tako da s te strane, Turska ima jedan poseban status u okviru NATO. To je zato što je tako moćna i zato što je toliko važna, verovatno, u tom sistemu geopolitičkom, pre svega, naravno, i kao članica NATO pakta, kao saveznica Zapada, s druge strane, znamo da je Turska moćna sila koja, zapravo, od koje mnogo toga zavisi i koje ne može da se protivreći tek tako.

- Više je razloga zašto se Turskoj dopušta takvo ponašanje, prvo što NATO savez ne bi smeo da dopusti da Turska izađe iz NATO saveza sutra. Odnosno da izgube tu teritoriju koja je praktično blizu tih ruskih baza na Crnom moru, da izgube kontrolu nad Bosforom. U ovim trenucima je to samo Bosfor, međutim, Turska planira da prekopa još jedan kanal i da zapravo tu imamo još jedan moreuz. Kanal kojim će moći da se kreću vojni brodovi, kojim će moći da prolaze brodovi u Crno more. To je dosta bitno strateški, to su sve stvari gde Amerika mora da toleriše ponašanje Turske. Erdogan to zna, Erdogan to koristi, a posebno mu je bitno za njegovu populističku politiku da podržava islamske narode, da podržava Hute i Palestince i sve druge. Međutim, negde bi moglo da dođe tu do problema kada neke druge islamske države podrže snage koje su protiv Huta. Takav već slučaj imamo zvanične vlade u Jemenu - istakao je Zoronjić.

