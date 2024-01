ZVANIČNO POTVRĐENO: Putin je kandidat za predsednika, a OVAKO GLASI slogan izbora

Centralna izborna komisija Rusije saopštila je danas da je predsednik Rusije Vladimir Putin i zvanično registrovan kao jedan od kandidata na sledećim predsedničkim izborima, koji će biti održani 17. marta ove godine.

Glasanje će trajati tri dana -15, 16, 17. marta, a slogan izbora glasi: "Zajedno smo sila - glasajmo za Rusiju!"

Za sada na mesto predsednika zemlje pretenduje 11 kandidata.

Svi kandidati da bi učestvovali na izborima moraju biti registrovani najkasnije do 10. februara.

Osim Putina, do sada je registrovano još tri kandidata. U pitanju su:

Leonid Slucki, poslanik Dume i lider frakcije LDPR; Nikolaj Haritonov, takođe, poslanik Dume, koji je od 2011. i predsednik komiteta Dume za razvoj Dalekog istoka i Arktika; Vladislav Davankov, zamenik predsednika Dume i prvi zamenik lidera frakcije "Novi ljudi".

Putin je, podsetimo, prvi put postao predsednik Rusije 2000. godine. Na toj funkciji bio je do 2008, a zatim i ponovo od 2012. godine do danas.

Prema rečima kopredsednika Putinovog centralnog izbornog štaba Vladimira Maškova, Putin je ove godine prikupio i do nekoliko puta više potpisa nego što je to potrebno da bi kandidat i zvanično bio registrovan na predsedničkim izborima, a to, kako kaže, govori o mnogo tome.

"Ali, glavno je, verovatno, ono što smo videli na mestima na kojima su se prikupljali potpisi - videli smo jedinstvo građana", istakao je.

(Kurir.rs/RT Balkan/Preneo: A.N.)

Bonus video:

01:41 PUTIN JE DEKICA ČIJA NAS SMRT NE BI IZNENADILA Analitičar predviđa kako bi ovo uticalo na tok RATA U UKRAJINI i sudbinu Rusije