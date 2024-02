SVUDA MILE BUBAŠVABE Jezivi prizori iz bolnice u Rumuniji se šire DRUŠTVENIM MREŽAMA (VIDEO)

Jedna majka, koja je sa detetom hospitalozovana na dečjem odeljenju Okružne bolnice u Botošanima objavila je snimke i fotografije bubašvaba koje "gospodare bolnicom".

Na snimcima koji su postali viralni na mrežama, vide se kako bubašvabe jure po zidovima i podovima, čak i po krevetima.

Tek nakon što su snimci uznemirili javnost, rukovodstvo bolnice donelo je odluku da male pacijente prebaci na drugu odeljenje.

Majka koja je objavila snimke kaže da je doživela veoma neprijatnu situaciju.

"Pozvali su me i pitali me su me zašto sam objavila snimke. Rekla sam da sam to uradila da bi neko nešto preuzeo. Rešio problem sa bubašvabama, ovaj haos. Rekli su mi da nije trebalo to da radim, terali su me da obrišem snimke", tvrdi majka.

Nedugo pošto su snimci osvanuli na mrežama u bolnicu je stigla ekipa za dezinsekciju koja je navodno sve isprskala.

U međuvremenu je majka, koja je objavila snimke, tražila da nju i dete otpuste iz bolnice na njenu odgovornost.

Druge majke kažu da nisu imale problem sa bubašvabama te da ne znaju šta je ta druga majka videla.

"Nisam videla, ne znam šta je ta što je snimala videla", tvrdila je jedna majka dodajući da čistačice stalno brišu po bolnici.

Ipak, menadžment je doneo odluku da 17 mališana sa odeljenja prebaci na drugi kraj zgrade. Ističu da se ponovo vrši dezinsekcija pedijaterije, iako je, kako tvrde, to bilo urađeno pre svega sedam dana.

Monika Adaskalitei, upravnik bolnice Mavromati Botosani rekla je da dezinsekciju vrši odeljenje Okružne bolnice, sa rešenjima akreditovanim i ovlašćenim od strane Ministarstva zdravlja.

Zaposleni u bolnici za pojavu insekata krive čak i rodbinu pacijenata.

"Mnogi rođaci dolaze kod nas sa stvarima od kuće. Vrlo je moguće da potiče odatle. Dezinsekcija je urađena u periodu od 15 do 17, datuma se ne sećam. Bilo je slučajeva kada nije bilo bubašvaba. Radnje su preduzete", naveli su iz bolnice..

Pedijatrijsko odeljenje Okružne bolnice Mavromati radi u veoma staroj zgradi. Uprava kaže da preduzima korake da se preseli u novi prostor.

