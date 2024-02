NIKI HEJLI ZATRAŽILA ZAŠTITU TAJNE SLUŽBE: Rivalka Donalda Trampa strahuje za sopsteni život - EVO I ZAŠTO

Niki Hejli, poslednji ozbiljan protivnik Donaldu Trampu za republikansku nominaciju, zvanično je zatražila zaštitu Tajne službe.

Rekla je za Volstrit žurnal da joj je potrebno dodatno obezbeđenje zbog "usled više problema".

„To me neće sprečiti da uradim ono što treba“, rekla je ona za list.

Bivša predsednica je pozvala Niki Hejli, koja u anketama zaostaje za Trampom, da napusti trku i ujedini stranku protiv demokrate Džoa Bajdena.

Hejli, bivša ambasadorka UN i guvernerka Južne Karoline, trenutno koristi lično obezbeđenje tokom kampanje. Na događajima je prisutna i lokalna policija.

"Deo trke za predsednika je da ćete se suočiti sa pretnjama. To me neće odvratiti. Kada radiš nešto ovako, dobijaš pretnje. To je realnost i to je u redu", rekla je Hejli.

Poslednjih meseci su specijalci SWAT, jedinice u okviru američkih policijskih snaga, obučene da se nose sa posebno opasnim situacijama bili dva puta u kući Niki Hejli, a jedan od incidenata se dogodio dok su njeni stari roditelji bili u toj kući.

Demonstranti su se takođe pojavili i na predizbornim događajima kako bi kritikovali njenu podršku Izraelu i Ukrajini.

Tajna služba pruža zaštitu odrđeneim ličnostima tek nakon što je ovlasti sekretar za unutrašnju bezbednost, koji se konsultuje sa savetodavnim komitetom Kongresa.

(Kurir.rs/ BBC/ Preneo: T.A.)