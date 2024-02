ŠANSE ZA PRIMIRJE SVE MANJE: U Gazi i dalje kritično, Netanijahu poručuje: "Izrael će se boriti sve do APSOLUTNE POBEDE"

Pregovori o sporazumu o prekidu vatre između Izraela i Hamasa u Gazi "nisu mnogo obećavajući" poslednjih dana, rekao je posrednik Katar.

Premijer Mohamed bin Abdulrahman Al Tani rekao je da ostaje optimista, ali je dodao da „vreme ne ide u našu korist“.

To dolazi kada je izraelski premijer rekao da će nastaviti sa planovima za invaziju na Rafu, uprkos rastućem međunarodnom pritisku.

Hamas je okrivio Izrael za nedostatak napretka u postizanju sporazuma o prekidu vatre.

U Kairu se vode razgovori dok se visoki zvaničnici iz SAD, Izraela, Egipta i Katara sastaju kako bi pokušali da posreduju u pauzi u borbama.

"Obrazac nije baš obećavajuć"

„Obrazac u poslednjih nekoliko dana nije baš mnogo obećavajući, ali, kao što uvek ponavljam, uvek ćemo ostati optimisti i uvek ćemo nastaviti da guramo“, rekao je šeik Muhamed, govoreći na sastanku svetskih lidera na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji .

„Verujem da u ovom sporazumu razgovaramo u većem obimu i još uvek vidimo neke poteškoće u humanitarnom delu ovih pregovora“, dodao je on.

Ali on je rekao da primirje ne bi trebalo da zavisi od dogovora o oslobađanju talaca koje drži Hamas.

"Ovo je dilema u kojoj smo bili i nažalost to je zloupotrebljeno od strane mnogih zemalja - da bi se došlo do prekida vatre, uslov je da imamo dogovor o taocima", rekao je on.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je poslao pregovarače na zahtev američkog predsednika Džoa Bajdena, ali je dodao da se oni nisu vratili na dalje razgovore jer su Hamasovi zahtevi bili "zabludni".

Niz zahteva

Grupa je postavila niz zahteva, uključujući razmenu talaca za palestinske zatvorenike, potpuno povlačenje izraelskih snaga i prekid rata nakon 135-dnevne pauze u borbi, podeljenih u tri faze.

Govoreći na konferenciji za novinare u Tel Avivu u subotu, Netanjahu je ponovio svoje ciljeve da uništi Hamas i rekao da će se njegove snage boriti sve dok Izrael ne postigne "apsolutnu pobedu".

On je rekao da oni koji pozivaju na vojnu akciju u Rafi, najjužnijem gradu Gaze odakle je pobeglo oko 1,5 miliona ljudi, zapravo govore zemlji da „izgubi rat“, dodajući da će njegove trupe ući čak i ako se postigne dogovor o taocima.

(Kurir.rs/ BBC/ Preneo: T.A.)

