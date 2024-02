ODGOVOR IZRAELA: Gradiće 3.300 stanova za jevrejske naseljenike na Zapadnoj obali

Izrael planira da izgradi više od 3.300 novih stanova u jevrejskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, kao odgovor na noćašnji palestinski oružani napad, najavio je izraelski ministar finansija Becalel Smotrič.

Ultradesničar Smotrič je objavio nove planove o izgradnji kasno sinoć pošto su tri naoružana Palestinca otvorila vatru na vozila kraj naselja Male Adumim, ubivši jednog Izraelca i ranivši petoro.

On je rekao da se na ozbiljan napad na Male Adumim mora odlučno bezbednosno odgovoriti, ali da neprijatelj zna da će to takođe dovesti do veće izgradnje i razvoja i kontrole širom zemlje.

Smotrič je rekao da su premijer Izraela Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Joav Galant učestvovali u diskusiji, te da će odluka pokrenuti proces odobrenja za 300 novih stanova u jevrejskom naselju Kedar i 2.350 u Maale Aduminu.

Uz to će se ubrzati ranije odobrena izgradnja gotovo 700 stanova u Efratu.

Kada jednom rat u Gazi bude završen administracija predsednika SAD Džozefa Bajdena će težiti da Palestinci upravljaju tom teritorijom što bi bila preteča palestinske države.

foto: EPA / ALAA BADARNEH

Tome se protive Netanjahu i njegova desničarska vlada, koja se odlukom o širenju jevrejskih naselja udaljava od te vizije.

„Umesto da delujemo kako bi sprečili buduće užasne napade kakav je bio juče, vlada Izraela deluje da produbi sukob i napetost“, rekao je Hagit Ofran iz izraelske levičarske organizacije Mir sada (Šalom akšav) koja je protivi naseljavanju Zapadne obale.

„Izgradnja jevrejskih naselja je loša za Izrael, udaljava nas od mira i bezbednosti“, rekao je on.

Izraelske vlade su jedna za drugom širile naselja u istočnom Jerusalimu i na Zapadnoj obali, teritorijama osvojenim u Šestodnevnom ratu 1967. godine na kojima Palestinci teže da osnuju buduću državu. Ta država bi obuhvatala i Pojas Gaze.

Nasilje je eskaliralo na Zapadnoj obali od napada palnskog Hamasa 7.oktobra prošle godine na jug Izraela koji su izazvali izraelski rat protiv te ekstremističke organizacije.

Od početka rata naoružani Palestinci su izveli nekoliko napada u Izraelu.

Ta zemlja drži Zapadnu obalu pod čvrstom kontrolom, ograničavajući kretanje i vrši česte racije protiv, kako tvrdi, ciljeva ekstremista.

Palestinski zdravstveni zvaničnici kažu da je izraelskom vatrom na Zapadnoj obali u tom periodu ubijen 401 Palestinac.

Kurir.rs/Beta/Preneo: P. P.