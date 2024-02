BAJDEN ZADAO UDARAC TRAMPU! Pale teške reči na račun bivšeg predsednika SAD: "Pogledajte ga"

Predsednik Džo Bajden se našalio na račun Donalda Trampa rekavši da je bivši američki predsednik star otprilike koliko i on i tom prilikom ga je okrivio za krizu na američko-meksičkoj granici.

Bajden je u intervjuu sa Setom Mejersom razgovarao o aktuelnim temama. Mejers je pitao predsednika SAD o njegovim godinama, iz razloga što većina glasačkog tela veruje da je on prestar da bi vodio zemlju.

Nakon što se našalio da su podaci o njegovim godinama 'poverljivi', Bajden je rekao: "Pogledajte drugog momka, on ima otprilike koliko i ja", rekao je on, koji je najstariji predsednik u američkoj istoriji. On je oborio rekord koji je ranije postavio Tramp, koji trenutno ima 77 godina.

Takođe je osudio Trampa i Republikansku stranku zbog migrantske krize, tvrdeći da je bivši predsednik kriv za sabotiranje sporazuma o imigracionoj reformi.

Podsećamo, mladi glasači koji su posebno zabrinuti zbog Bajdenovih godina.

"Nisam 100 odsto ubeđen da bilo koji od kandidata može u potpunosti da obavlja funkciju, ali mislim da Tramp ima veće šanse. Ponekad kada gledam Bajdena, osećam se kao da on uopšte nema pojma šta se dešava", rekao je Zak (26) sa srednjeg zapada SAD.

„Ne slažem se s većinom Trampove politike i zato su Bajdenove godine problem, jer, u poređenju s Trampom, on izgleda malo slabije", rekao je Džejms V. (29) koji živi u Njujorku.

(Kurir.rs/Daily mail/Preneo: A.N.)

Bonus video:

10:19 DETALJNA ANALIZA PREDSEDNIČKI IZBORA U AMERICI: Republikanci na iglama zbog Teksasa, BAJDEN U PREDNOSTI zbog ekonomskog momenta