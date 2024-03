Povodom Putinovog obraćanja naciji koje je pomno ispratio veliki deo svetske javnosti u emisjij Usijanje gostovali su Srbislav Filipović, politički analitičar, Nikola Jović, politikolog i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

Filipović se veoma negativno izrazio o ruskom predsedniku i njegovom obraćanju naciji:

- Ne mogu da razumem oduševljenje nekih zbog toga što Putin pominje Sarmat. Samo nenormalni ljudi mogu da se raduju kada on pominje oružje kojim može da se uništi civilizacija - rekao je Filipović i dodao:

foto: Kurir televizija

- U jednom od njegovih prethodnih govora koji sam pažljivo slušao rekao je: Kada osetiš opasnost bolje je da napadneš prvi. Samo huligani i bitange mogu na taj način da se ophode. Šta to znači? Ja ću sad izmisliti neku opasnost spolja i upotrebiću nuklearno oružje. Neće on upotrebiti nuklearno oružje, to je čisto zastrašivanje i unutrašnji marketing za njihovu javnost. Ovo je zapravo predizborno Putinovo obraćanje.

Jović je ukazao na to koja je zapravo svrha nuklearnog oružja:

foto: Kurir televizija

- Da se pozabavimo ovim fenomenom nuklearnog uništenja o čemu se dosta govori. Nuklearno naoružanje je koliko god to paradoskalno zvučalo namenjeno tome da se nikad ne upotrebi. To je sredstvo odvraćanja. Ako se vratimo u period početka hladnog rata kada su najpre SAD, potom i SSSR proizvele nuklearno naoružanje, a potom i neke druge zemlje treba podsetiti da ono nikada nije iskorišćeno. Neće biti nikakvog nuklearnog obračuna jer bi to bilo uzajamno osigurano uništenje čitave planete praktično. Svi ti nuklearni potencijali kada se stave na gomilu imaju moć da razore ne samo zemlju već čitav kosmos - sve planete sunčevog sistema. To nije naravno nikome u interesu.

02:05 TO ORUŽJE MOŽE RAZNETI SVE PLANETE SUNČEVOG SISTEMA! Politikolog analizira Putinove poruke i daje prognozu razmera daljeg rata!

Miletić je rekao da posledice rata mogu biti loše ukoliko Rusija uradi sa Ukrajinom šta želi:

foto: Kurir televizija

- Ako se Rusiji dozvoli da ona asa Ukrajinom uradi šta želi to će biti presedan u međunarodnim odnosima i svako će potencijalno moći bilo gde da radi šta želi.

Jović je prokomentarisao:

- Da kao što je NATO s nama uradio 1999. i time pokrenuo tu vrstu presedana.

.- Mislim da to nije za poređenje. Mešate babe i žabe. U NATO sada imate nekoga poput Orbana - reka je Miletić.

- Da i i tretiraju ga kao otpadnika - ocenio je Jović.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

04:51 KOME NAJVIŠE ODGOVARA SMRT NAVALJNOG? Ignjatović izneo šok tvrdnje: Žele da svet poveruje da PUTIN UBIJA SVE KO MU STANE NA PUT