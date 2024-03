"AMERIKANCIMA 11. SEPTEMBAR I TRAMP MOGU DA SE DESE JEDNOM!" Jovanović prognozirao: Ako isti trendovi ostanu, BAJDEN POBEĐUJE

Milovan Jovanović, novinar i politički komentator, u gostovanju u emisiji Usijanje smelo je dao svoju prognozu predstojećih izbora u Americi.

- Gledaćemo 5. novembra revanš iz 2020. godine. Po mom mišljenju, ekonomija, pitanje abortusa, pa velika praznina, pitanje nasilja i migranata, pa onda ozbiljna praznina i na kraju LGBT prava. Ako trendovi budu do nekog 20. oktobra ovakvi kakvi su danas, Džo Bajden će ubedljivo pobediti. To odgovorno tvrdim. Čudo bi trebalo da se desi - rekao je Jovanović i dodao:

03:16 AMERIKANCIMA 11. SEPTEMBAR I TRAMP MOGU DA SE DESE JEDNOM! Jovanović prognozirao: Ako isti trendovi ostanu, BAJDEN POBEDUĐE

- Dakle, Amerikancima može da se desi Perl Harbur jednom, može da se desi 11. septembar jednom, može da se desi Donald Tramp jednom. Da se desi dva puta, ja čisto sumnjam. To bi za mene bilo veliko iznenađenje. Da je pitanje svih pitanja kako je jedno ovako društvo dozvolilo da dva puta u osam godina trku trče predsednici koji su realno odavno zreli za penziju. Kako je moguće da Republikanska stranka za ovih osam godina ne iznedri kandidata 50 do 55 godina il demokratska stranka, ako hoćete. Šta se to tamo dešava - rekao je Jovanović.

