OŽENJENI POLICAJAC NAPRAVIO KOBNU GREŠKU DOK JE VARAO ŽENU SA KOLEGINICOM Ona na kraju zvala njegovu suprugu i nastao je haos

Daren Lejn optužen je da se odšunjao kako bi imao se*sualni odnos, a radiostanicu je stavio na noćni ormarić u njenoj kući.

Na saslušanju se čulo da je nakon što je napustio njen dom poslao poruku, koja je glasila: ‘To je najgora stvar koju sam ikada napravio xxx.‘

Poslao joj je i eksplicitne slike svoje anatomije i snimak sebe dok izvodi se*sualni čin.

Inspektor Lejn, viši zvaničniku timu za nestale osobe policije Saseksa, optužen je da je dvaput otišao do njene kuće i imao odnoes se s njom dok je bio na dužnosti.

Danas se policajac suočio sa saslušanjem pred disciplinskim većem, a optužen je za grubo nedolično ponašanje. Ako se optužbe dokažu, inspektor, koji je oženjen i ima decu, mogao bi dobiti otkaz.

Na saslušanju je rečeno da je inspektor prvi put sreo ženu, koju se ne sme imenovati, 2018. godine. Inspektor je radio timu za nestale osobe i radio je direktno s policijom u istoj kancelariji kao član dobrotvorne organizacije za nestale osobe.

Par se sprijateljio, ali 2020. njihov je odnos postao ‘flertovski‘ pa su oboje slali poruke na telefone. Disciplinskom veću rečeno je da je par ušao u ljubavnu vezu početkom 2021.

Nekoliko puta nedeljno odlazio bi do njene kuće i par bi imao odnos.

Inspektor Lane priznaje da je odlazio u njenu kuću dok je bio u smeni, ali negira da su imali odnos, a tvrdi da se spojio na wifi na imanju i obavljao policijski posao iz kuće.

Međutim, žena, koja je svedočila videolinkom, rekla je da su imali odnos gotovo celo vreme dok je on bio tamo.

- Držao je svoju radiostanicu na mom noćnom ormariću, slušao je radiostanicu dok smo bili uključeni u se*sualnu aktivnost. Imali smo kompletan polni odnos. Nije je isključio. Glasnoća je bila je vrlo vrlo nisko postavljena. Nisam mogla jasno da čujem šta se događa - rekla je ona.

Dajući iskaz, inspektor je rekao da je pre nego što je započeo aferu s ljubavnicom, njegova žena i on ‘nisu bili u sjajnim odnosima‘ i da su razgovarali o razvodu.

Kazao je da se jako dobro slagao s ženom koju je upoznao na poslu i da su zatim započeli vezu.

- To je bilo jedino mesto na kojem sam dobijao pažnju, brigu, ljubav - nazovite to kako hoćete. To je bilo jedino mesto odakle je to dolazilo - rekao je on.

Na disciplinskom saslušanju rečeno je da je žena telefonirala njegovoj supruzi, koja je također radila u policiji, kako bi otkrila da imaju ljubavnu vezu nakon što je nije ostavio.

- Nije bilo se*sualnog kontakta. Nikada se nisam se*sao na dužnosti niti bilo kakav se*sualni kontakt na dužnosti. Posao mi znači sve, uz porodicu, koliko god to smešno zvučalo s obzirom da sam imao aferu - rekao je on na saslušanju.

