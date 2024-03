PANIKA! PILOTI ZASPALI ZA KOMANDAMA, AVION SA 150 PUTNIKA LUTAO PO NEBU! Ignjatović: Radili su do granica izdržljivosti kao roblje

Neverovatna vest koja je obišla svet - dvojica indonežanskih pilota spavali su skoro 30 minuta za komandama aviona koji je sa više od 150 putnika leteo za Džakartu!

Naime, kako je istraga pokazala, pilot i kopilot zaspali su tokom leta aviona kompanije "Batik er" 25. januara, oko 90 minuta nakon što je avion poleteo. Kada se kopilto probudio, avion uveliko nije bio na ispravnoj putanji leta.

Stevan Ignjatović, pilot u penziji, uključio se u jutarnji program Kurir televije gde je govorio o ovom slučaju koji je zapanjio svet.

- To je stvarno fascinantno šta se dogodilo, a da se ništa nije dogodilo u stvari. Avion je lutao po nebu, vođen nekom navigacijom koja je bila ukucana u kompjutere, bez obzira da li piloti spavali ili ne. Ali mislim da je tu veći problem bio to što piloti nisu odgovarali na određene pozive kontrole letenja i tu je onda nastalo panika u vazduhu. Da su svi avioni koji su bili negde u blizini na ruti u suprotnom pravcu morali da budu sklonjeni da bi taj avion imao neki svoj prostor jer se nije znalo gde će i kako će - rekao je Ignjatović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ono što mene čudi je to da nije reagovala lovačka avijacija zemlje gde se to dešavalo iz prostog razloga da se ustanovi razlog. Da li su piloti živi, da li je došlo do dekompresije pa su pali u hipoksiju i izgubili svest. Kao što se desilo pre par godina u grčkoj čarter kompaniji gde se na kraju taj avion i srušio jer je ustavljeno da su svi bili bez kiseonika. Onesvestili su se i avion je išao sam za sebe dok nije udario u brdo jer je bio isprogramiran da prolazi pored njega i da sleće na aerodrom koji je bio u neposrednoj blizini.

Ubrzo je usledila i stroga kazna i pilot i kopilot su suspendovani, ali postavlja se pitanje. Da li zaslužuju da se vrate na posao ili ne?

- Sve zavisi od kompanije koja je pokrenula postupak protiv njih. Ja uvek govorim i piloti su ljudi od krvi i od mesa. Njima je dozvoljeno manje da pogreše nego svim ostalima. Međutim, treba razumeti da su to kompanije koje traju samo zahvaljujući enormnim naporima. Jer tamo nemate ni radnog vremena, ni dovoljno vremena za odmor, ni slobodne dane, ni crkveni, ni državni praznik. Retko to može da se dogodi. Tamo su piloti jednostavno roblje u lepim pticama koji rade do izdržljivosti, do maksimuma svojih snaga - smatra Ignjatović.

06:04 PANIKA! PILOTI ZASPALI ZA KOMANDAMA, AVION SA 150 PUTNIKA LUTAO PO NEBU! Ignjatović: Radili su do granica izdržljivosti kao roblje

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:35 AMERIKANCI DIZAJNIRALI AVION ZA BUDUĆI RAT Stručnjaci bez dileme: Rusija kaska zbog rata, dve godine su u vojnoj operaciji