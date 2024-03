Uveren sam da će Moskva ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini, otvoren sam za razgovore, ali bi svaki dogovor zahtevao čvrste garancije Zapada, poručio je juče Vladimir Putin za ruske medije, dodajući da se nada da će se SAD uzdržati od akcija koje bi mogle da izazovu nuklearni sukob.

Aleksandar Cvetković, direktor Srpskog pokreta obnove, i Vinko Pandurević, general u penziji, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o sukobu u Ukrajini koji bi potencijalno mogao da dobije nove razmere.

Pandurević se najpre dotakao obraćanja ruskog predsednika gde je poručio da su ruske nuklearne snage u punoj pripravnosti i da su „sa vojno-tehničke tačke gledišta spremne“.

- Sama izjava da je Rusija tehnički spremna na nuklearni rat potvrđuje da svoje nuklearne bojeve potencijale održava u punom stanju, visoke borbene gotovosti i spremnosti za upotrebu, što je osnovni smisao i posedovanja takvog oružja. Ne kažem da ga treba upotrebiti i da će ga upotrebiti. Putin je ponovio one stavove koje je ranije izjavljivao, ali oni su u vezi sa nekim novim razvojem događaja u Ukrajini. Pre svega gomilanjem novih trupa iz drugih zemalja koje su tamo nezvanično, sada se već i govori da bi mogle biti zvanično. Rusija to povezuje sa činjenicom da bi možda došlo do ulaska NATO trupa u Ukrajinu koji bi se srele sa ruskim trupama negde na nekoj liniji. Da bi došlo do podele Ukrajine, da bi došlo do podele novih interesnih sfera. Takođe, ovo uporno dejstvo dronovima po teritoriji Rusije i najave dostave novih dugometnih raketnih sistema na prostor Ukrajine kojima bi se mogla gađati Moskva ukazuje sve da bi moglo doći do ugrožavanja integriteta i suvereniteta Rusije, što je za Rusiju nedozvoljivo i Putin sam upozorava - rekao je Pandurević i dodao:

05:19 MOGUĆ SUKOB RUSIJE I NATO SNAGA General u penziji upozorio: Putin spreman na nuklearni rat ODRŽAVAJU BOJEVE GLAVE U PUNOM STANJU

- Amerika reaguje dosta suzdržano na to i oni kažu mi nismo predvideli nikakve druge mere. Upotreba nuklearnog oružja je nekakva konačna i krajnja mera. Rusija u svojoj doktrini jasno kaže kada može to da upotrebi, Putin to malo obrazlaže i razlaže na određeni način, ali on se služi tzv. strategijom odvraćanja. On želi da kaže da ipak ne treba niko da se upusta u neke nove operacije koje bi mogle dovesti do ovakve situacije. Jer ta strategija iscrpljivanja koju su do sada koristili ne daje rezultate. Strategija upotrebe sile i strategija odvraćanja u ovakvim odnosima snaga između velikih sila može da da rezultate jer one baziraju na osnovu pariteta moći i balansa moći. Nuklearne sile na jedan drugi način razgovaraju međusobno nego što to čine ostale sile, ali samo da zaključim da je ovo posledica sve većih intenzivnih retoričkih nastupa Zapada u pogledu dalje eskalacije sukoba u Ukrajini gde bi moglo doći do nepredvidivog sukoba NATO snaga i Rusije.

Cvetković se složio sa Pandurevićem o mogućoj pretnji upotrebe bojevih glava.

- Čim se pominje nuklearno oružje, ono zaista postoji. E sada šta je cilj? Da li da samo se odvraća i da se dešava taj balans snaga ili zaista to je i neka realna pretnja? U suštini čim postoji oružje, oružje može da se upotrebi. Mi svi znamo da od početka, ne samo ovog sukoba nego i pre toga, ne samo Rusija nego sve nuklearne sile, imaju mogućnost da iskoriste nuklearno oružje kao metod borbe i ratovanja. Naravno svi na planeti se nadamo da nikada niko neće to upotrebiti, ali je sasvim jasno da nuklearne sile imaju taj potencijal. Ono što je činjenica je da Vladimir Putin s vremena na vreme izgovori nešto da upali lampicu. Druge nuklearne sile ne pominju upotrebu nuklearnog oružja, što pokazuje s jedne strane odgovornosti tih drugih zemalja, ali sa druge strane i jasnu činjenicu da je Rusija u ratu - rekao je Cvetković i dodao:

foto: Kurir televizija

- Rusija neće tek tako da poklekne i da neće da se tek tako povuče, naprotiv govori se o tome da ona sada i napreduje, ali s druge strane vidimo da nema povlačenja ni sa druge strane. Amerika je sada u pitanjima oko svoje izborne kampanje, tu je došla do određenih ručnih kočnica, ne ide pomoć Ukrajini kao što je išla do sada. Sa druge strane, danas istigla i vest o 5 milijardi za vojnu pomoć Ukrajini iz Brisela. Tako da nejenjava pomoć Ukrajini i nejenjava sukob žalost, što je, u stvari, jedina prava poruka iz te pretnje nuklearnog oružjem, da se sukob neće zaustaviti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:49 PUTIN NEĆE STATI NA UKRAJINI Čanak tvrdi: Mislili su i da će Hitler stati na Sudetima! Pobedi li Tramp, KIJEV OSTAJE BEZ POMOĆI