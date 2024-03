"AKO RUSI UPOTREBE NUKLEARNO ORUŽJE TO NEĆE BITI U UKRAJINI!" Analitičar ukazao na MOGUĆU METU! Ta zemlja bi bila NOVA HIROŠIMA!

Ničije izgovaranje termina "nuklearno oružje" ne protutnji planetom tom snagom kao kada ove reči izgovori predsednik Rusije Vladimir Putin. U tumačenju nužno stoji i "Putin preti", "Sprema se nuklearni rat", "Šef Kremlja ponovo zvecka nuklearnim oružjem".

Mada se on u svakom pominjanju bojevih glava vešto ogradi rečima "samo ako", "u slučaju da", "nije isključeno", ili "ukoliko dođe do", ne može se s potpunim mirom isključiti mogućnost opasnosti da crveno dugme podleti pod Putinovu ruku.

Zato se širom sveta danas tumači njegova rečenica u poslednjem intervjuu:"Jesmo li spremni za nuklearni rat? Sa tehničke tačke gledišta, naravno da jesmo. Rakete su stalno u pripravnosti. To je prvo. Drugo, i to svi prihvataju, naša nuklearna trijada je modernija od bilo koje druge. Zapravo, samo mi i Amerikanci imamo trijadu, a mi smo napredovali mnogo više od njih", rekao je Putin.

Da li je ovo upozorenje i nadmena demonstracija sile? Da li Putin nuklearno oružje prečesto i provokativno pominje ili ga svet samo pogrešno tumači? Ima li realne opasnosti ili će ove atomske bombe ostati samo za svrhu odvraćanja, kojoj služe već 80 godina?

Na ova i druga pitanje u emisiji Usijanje odgovarali su Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik Politike iz Moskve, Miloš Laban, politički analitičar i Marko Lakić, novinar dnevnog lista Politika.

Samardžija je izrazio uverenje da je pominjanje nuklearnog oružja od strane Putina usmereno na zapadnu publiku.

- Protumačio bih priču o nuklearnom oružju na sledeći način. Sve to što se govori o nuklearnom naoružanju je zato što su to na zapadu hteli da čuju. Nije to pretnja jer na kraju krajeva Rusija kao zemlja nije pretila ni jednoj evropskoj zemlji. To je jednostavno priča na kojoj su insistirali zapadni mediji. Pa ako toliko insistirate reći ćemo vam šta i kako - rekao je Samardžija i dodao:

- NATO su pre svega SAD. Evropa učestvuje zato što je NATO stvoren u vreme kada je stvoren. Stvoren je samo zato da bi Amerika imala svoju vojsku na evropskim prostorima kako bi mogla da kontroliše evropske zemlje i da ih štiti od njihovih armija. Cilj nije bio da se odbrani od Rusije nego da se očuva mir. Ovo što se dešava u Ukrajini je potpuno druga stvar. To je borba da određeni deo stanovnštva živi onako kako želi da živi što mu drugi deo stanovništva onemogućuje.

Laban je podelio tri svoja utiska na osnovu kojih je ocenio verovatnoću moguće primene nuklearnih oružanih sredstava.

- Ja imam tri utiska koji se ne pominju toliko u medijima, a koji su po meni veoma indikativni. Prvo je da će Rusija ako upotrebi taktičko nuklearno naoružanje to neće uraditi u Ukrajini. Zašto? On smatra da je Ukrajina deo ruskog sveta. To sam rekao još pre dve godine u kontekstu onoga što se dešavalo u Čečeniji. Oni ne nameravaju da unište Ukrajinu. Ako dođe do upotrebe nuklearnog naoružanja treba videti u zemljama NATO ko će biti nova Hirošima. To će biti upozorenje svima. Ko se kandiduje nek razmišlja o svom stanovništvu, a tu pre svega milsim na Veliku Britaniju koja se stalno kandiduje kao glavni antiruski faktor u Evropi i svetu - rekao je Laban i dodao:

Drugi utisak jeste presretnut razgovor nemačkih oficira od strane ruskih službi u kojem oni razmatraju isporuku raketa Taurus Ukrajini. To je jasno upozorenje Rusije da se sve sluša. Ako otkriju putem prisluškivanja da se sprema preventivni nuklearni napad na Rusiju oni će prvi preventivno napasti. Neće čekati napad.

Parafrazirao je izjavu Roberta Kenedija Džuniora koja se tiče odnosa vojne moći Rusije i Sad:

- I najzad treći utisak. Taker Karlson je na pitanje koje je uputio Robertu Kenediju Džunioru - koji je kandidat za amerčkog predsednika, inače rođeni sinovac Džona Kenedija - o tome šta misli o odnosu snaga Rusije i Ameriko odgovorio: Nažalost mi ruske rakete ne možemo da zaustavimo, A oni naše mogu. I šta je tu poenta? Rusi imaju hipersonične nosače protiv kojih nema odbrane.

Lakić je ocenio da su Putinove izjave date u svrhu predizborne kampanje:

- Putinova izjava je izvađena iz konteksta i ima smisla ako je stavimo u kontekst toga što su ovi ruski nacionalisti ili neonacisti kako godi ih zovemo napali belgorodsku oblast. To je tendenciozno isplaniran napad kako bi pokazali pred izbore da Rusi nisu bezbedni na svojoj teritoriji i mislim da zbog toga Putin odgovara na ovaj način.On nije rekao ništa novo. Znamo da su u svakom trenutku u samom Murmansku minimum dve podmornice sa 24 cevi. To nije ništa novo nego je upotrebljeno u svrhu izbora koji slede u Moskvi. Ako neko toliko potencira nuklearno naoružanje to znači da su svi drugi vidovi odvraćanja apsolutno podbacili.

