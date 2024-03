UKRAJINCI U KRITIČNOJ POZICIJI, RUSI POMERAJU LINIJU NA ZAPAD: Nemački analitičar o opasnom razvoju situacije posle PADA AVDIJIVKE

Ukrajinska odbrambena linija kod Avdijivke se pomera prema Zapadu, tvrdi vojni analitičar nemačkog Bilda Julian Ropke.

On je rekao da ukrajinske snage imaju poteškoća da drže odbranu na liniji Berdiči-Semjonovka-Orlovka-Tonjenke, zapadno od Avdijivke.

Prema njegovim rečima, 47. mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine nastavlja borbu u mestu Berdiči. Situaciju u Orlovki i Tonjenki ocenjuje kao kritičnu za Ukrajinu.

Prema nepotvrđenim tvrdnjama ruskih "telegram-blogera" ova dva sela se nalaze pod ruskom vatrenom kontrolom.

- Ukrajinska odbrambena linija se sada pomera ka zapadu, do sela Umanskoje - kazao je Ropke.

- Nova linija odbrane se pomera ovde, ide duž reka i akumulacija. To znači da će ovde pokušati da grade utvrđenja. Za Ukrajinu je to izuzetno kritično, jer nema druge linije odbrane na zapadu, moraju da zadrže ovu teritoriju. Ali to je takođe kritično pitanje i za Rusiju - napominje Ropke.

On podseća da su ruske oružane snage napredovale zapadno od Avdejevke u roku od nekoliko dana nakon pada grada, a zatim je njihovo napredovanje znatno usporeno.

