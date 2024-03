"OVO JE NAJANTISEMITSKIJI GRAD NA SVETU": Izraelski ministar svojom izjavom ostavio sve u šoku, za sva dešavanja okrivio HAMAS

Izraelski ministar za pitanja dijaspore i borbu protiv antisemitizma, Amichai Chikli, rekao je u četvrtak za Foks Njuz Digital da je London najantisemitskiji grad na svetu.

Čikli, član Likud partije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, rekao je da veruje da je London „najantisemitski grad“ jer „atmosfera koju stvaraju pro-Hamasove pristalice širom Londona je nešto što nismo videli u drugim gradovima“.

Centar Londona je uronjen u masovne skupove koji su ispunjeni, kako neki posmatrači tvrde, islamističkim ekstremistima i antisemitima otkako je Hamas napao Izrael 7. oktobra. Hamas je brutalno ubio 1.200 ljudi 7. oktobra, uključujući više od 30 Amerikanaca.

Čikli je objasnio da kada se na Big Ben projektuje antiizraelski slogan „od reke do mora“, to je „poziv na etničko čišćenje Jevreja iz države Izrael“. Slogan „Od reke do mora, Palestina će biti slobodna“ se široko tumači kao iskorenjivanje jevrejske države i njenu zamenu palestinskom muslimanskom nacijom.

Izraelski ministar je naveo još jedan primer britanskog poslanika Majka Frira „koji je napustio funkciju zbog pro-Hamasovih napada, uključujući paljenje njegove kancelarije“.

Čikli je rekao da „nije upoznat sa članom parlamenta koji je podneo ostavku na funkciju u drugim parlamentima“ zbog pro-Hamasovog nasilja.

Većina antisemitskih incidenata se ne prijavljuje

On je nastavio da „Većina antisemitskih incidenata se ne prijavljuje. Većina studenata na kampusima zna da je sistem potpuno protiv njih. Ne možete ništa da dobijete ako se žalite na uznemiravanje.”

Takođe je ukazao na antisemitske napade u londonskom metrou i antiizraelskog aktivistu koji je vandalizirao portret lorda Balfura na Univerzitetu Kembridž.

Balfur je izdao pismo 2. novembra 1917. u kojem se navodi da je britanska vlada blagonaklono gledala na „uspostavljanje nacionalnog doma za jevrejski narod u Palestini i da će uložiti sve svoje napore da olakša postizanje ovog cilja, što se jasno razumelo da se neće učiniti ništa što bi moglo štetiti građanskim i verskim pravima postojećih nejevrejskih zajednica u Palestini, ili pravima i političkim statusom koje Jevreji uživaju u bilo kojoj drugoj zemlji.”

Čikli tvrdi da je ključna karakteristika modernog antisemitizma da se Izraelu oduzme pravo na postojanje. On je rekao da „3D test antisemitizma“ koji je formulisao stručnjak za ljudska prava i bivši disident u Sovjetskom Savezu, Natan Šaranski, najbolje prikazuje mržnju usmerenu na Izrael.

Izraelski ministar je rekao da „godišnji izveštaj njegovog Ministarstva za pitanja dijaspore i borbu protiv antisemitizma pokazuje povećanje od 235 odsto antisemitskih incidenata u 2023. u poređenju sa 2022.

On je rekao da se „45% incidenata 2023. dogodilo u SAD i 39% u Evropi, uz porast nasilnih incidenata od 33%. 16% nasilnih incidenata zabeleženo je u Velikoj Britaniji, mnogi nakon rata „gvozdenih mačeva“.

(Kurir.rs/ The New York post/ Preneo: T.A.)