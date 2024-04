Iran je preksinoć prvi put gađao mete u Izraelu direktno sa sopstvene teritorije. Lansirano je nešto više od 300 dronova i balističkih projektila ka Izraelu u znak odmazde za napad na iranski konzulat u Damasku.

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić, potvrdio je juče za televiziju Kurir, da među državljanima Srbije koji žive u Izraelu, nema povređenih, a kakva je situacija danas, voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Olja Lazarević pitala je Olgu Izrael Dojč, potpredsednicu NVO Monitor, koja se javlja iz Petah Tikve.

09:05 U 8 SATI SMO BILI OBAVEŠTENI, U 22.55 JE POČEO IRANSKI NAPAD Olga Izrael Dojč: Obaveštajne službe Izraela i SAD sprečile NAJGORE

- Mi već nedeljama slušamo zapravo u medijima izveštaje o eskalaciji odnosa sa Iranom i bili smo pripremljeni. Bili smo pripremljeni zato što je najavljivano to i to se videlo i u međunarodnim medijima, jasno je bilo da je i koordinacija između Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i ostalih zemalja bila na najvišem mogućem nivou. Ako smo nešto naučili od tajminga kada se napad desio, to je da je obaveštajna služba, izraelska, američka i međunarodna, odradila fantastičan posao jer nas su ovde obavestili maltene u minut - započela je sagovornica Kurir televizije, a onda detaljnije opisala noć napada.

- U subotu uveče naša Narodna odbrana i zaštita je izdala naređenje da se menja instrukcija za civilno stanovništvo i da od 11 sati uveče u subotu nema nastave, nema okupljanja grupnih, da se obustavljaju sve aktivnosti i da ljudi treba da budu u stanju pripravnosti. To nam je izdato oko 8 uveče, a da će stupiti na snagu u 11. U 5 do 11 zapravo su mediji objavile da je Iran lansirao rakete.

Rat košta, a Izrael je do sada potrošio milijardu evra.

- To je cena koju izraelsko sredovništvo mora da plati da bi bila obezbeđeno. To je cena koju mi plaćamo kroz svoje poreske obaveze i kroz pomoć koju dobijamo od Sjedinjenih Američkih Država. I to treba staviti u kontekst analize situacije. I u kontekst pokušaja da se shvati koliko je iranski napad zapravo bio dramatičan i ozbiljan. Jer čuje se sada kroz medije svuda po svetu da nije bilo tako strašno. A to je samo zato što na sreću ovde nije bilo civilnih žrtava - smatra Olga Izrael Dojč.

