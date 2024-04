"IRAN NE MOŽE DA NARUŠI MIR U REGIONU!" Lakić izneo šok tvrdnje: Napad na Izrael je bio "vatromet", nisu njihovi arhineprijatelji

U trenutcima kada je izraelski ratni kabinet planirao veliku kopnenu ofanzivu na pogranični grad Rafu, u kome se nalaze izbeglice iz Gaze, Iran je lansirao oko 300 dronova, krstarećih i balističkih projektila na Izrael, otvorivši napad sporim dronovima, koji su se na radaru nalazili dva sata dok su se približavali metama.

Napad Irana koji se dogodio proteklog vikenda bio je očekivan još od 1. aprila kada je u izralskom vazdušnom udaru na konzulat Irana u sirijskoj prestonici Damasku ubijeno sedam pripadnika Revolucionarne garde, uključujući komandanta i njegovog zamenika. Izrael nije preuzeo odgovornost za napad, ali mnogi pretpostavljaju da ga je izveo.

Marko Lakić, novinar dnevnog lista "Politika", gostovao je u emisiji Usijanje gde se dotakao ovog napada Irana.

- Ovo nije bila poruka, to je više bio jedan vatromet za potrebu. Kada vi kažete tri dana unapred da će te nešto gađati i onda se čak i vazdušni saobraćaj u tom delu sveta recimo raščisti. Upravo da ne bi došlo do neke kolateralne štete da pogodi neki putnički avion. Kada to planirate, lansirate, čak i najavite, jer su potrebni minuti ili sati da to doleti, to je više ovako bila neka da kažem igra za potrebe samog Irana. On da je arhineprijatelj Izraela, da je želeo da mu nanese štetu, ne bi najavljivao napad. Mislim ipak moramo da se vratimo na početak, da vi ako želite nekome da nanesete štetu, neke gubitke, vi nećete njih upozoriti da se oni sklone u sklonište i da pripreme odbranu. A Izrael i Amerikanci su pripremili takvu odbranu da su u njoj recimo učestvovali čak i vazduhoplovstvo Jordana. Praktično je ceo region već bio podignut na noge i zato je 99% tih raketa bio neutralisan - rekao je Lakić.

Potom se dotakao Netanjahua.

- Mislim da su trenutno Benjamin Netanjahu i njegovi jastrebovi, najveća pretnja po generalno globalnu bezbednost ovog sveta. Pre ovog napada, njegova politička karijera je bila vrlo upitna, on je optužen za razne stvari, njegova supruga takođe. Plaćali su državnim parama skupe restorane, naručivali lične stvari, pogodnosti neke. Bilo je pitanje kada će biti smenjen, pogledajte, on je sad postao jastreb koji suštinski ne sluša čak ni Ameriku. Lično smatram da Iran zbog sankcija i zbog svega što se dešavalo u toj zemlji, nema toliko velike vojne kapacitete da može da naruši neki mir u tom regionu. Može da našteti celoj planeti time što će sutradan da blokira Ormuz i neće moći nafta da izađe i da stigne uopšte do kupaca, potrošača, do motora s unutrašnjim sagorevanjem. Može, recimo, dovoljno da uzdrma Emirate, poput Abu Dabija i Dubajia, koji generišu velike količine novca. Svetska ekonomija će biti vrlo uznemirena - naveo je Lakić.

