"IRAN JE NAJVEĆI SPONZOR TERORISTA, KINA IM RAZVIJA RAKETNI PROGRAM" Pukovnik burno reagovao: Izrael se ponaša kao NATO 1999.

Zašto je Iran napad na Izrel proglasio uspešnim, a s druge strane Izrael je saopštio da je uništio 99 odsto projektila poslatih sa iranske teritorije?

Veliki broj analitičara juče je tvrdio da neće biti eskalacije, da je to samo jedna epozoda u sukobu na Bliskom istoku. Da li ipak, kako CNN tvrdi, možemo očekivati u neko skorije vreme reakciju Izraela?

Na ova pitanja voditeljki jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Olji Lazarević odgovarali su pukovnik Mirčeta Jokanović i Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu.

foto: Kurir televizija

- Uzrok ovoga što smo mogli da vidimo napadom na Izrael je činjenica da većina članica Ujedinjenih nacija ne primenjuje doslovno sistem sankcija prema Iranu. Vi imate Kinu i Rusiju koji krše sankcije prema Iranu. Zahvaljujući kineskim tehnologijama, Iran ima raketnu sposobnost. Dakle, jednostavno imate tu neiskrenost sa druge strane, a Iran je jedan od najvećih finansijera terorizma. Čak 300 milijardi dolara samo od 1990. godine su uložili u razne organizacije. I onda imate Gutereša koji tako poziva stalno na mir. Još je kriv, valjda, izraelski ambasador u Ujedinjenim nacijama što iznosi konstantno činjenice da je Iran pretnja po Izrael u svakom smislu. Pazite, ovde stvar nije po pitanju dve države, palestinska i izraelska država. Iran odbija postojanje uopšte Izraela kao takvog, finansira gomilu proksi snaga samo radi uništenja Izraela - rekao je Obradović.

Pukovnik Jokanović govorio je o potencijalnoj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku.

foto: Kurir televizija

- Ovo prvo nije napad, ovo je odgovor na napad Izraela. Iran je odgovorio na napad Izraela. Slično se desilo kada je NATO napao kinesku ambasadu 1999. godine ovde. Samo je bilo pitanje na koji način će Iran odgovoriti i to je bilo najavljeno. Sreća što je Iran najavio napad, a tim šahedima, to je njih 136 treba u proseku 9 sati da stignu iz Irana do izraelske teritorije. A ta eskalacija sigurno najviše odgovara Izraelu. Uporno pokušava da uvuče Sjedinjene Države u taj sukob. Iran je verovatno najveća pretnja postojanja Izraela, jer je to velika zemlja, moćna zemlja. Ujedinjene nacije ne funkcionišu. U protivnom, Izraelu bi bilo davno zabranjeno uvoz oružja na osnovu onoga što rade u Gazi - smatra Jokanović.

