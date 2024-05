JEDAN OD NAJBIZARNIJIH EKSPERIMENATA IKADA: U nasukanog kita stavili 450 kilograma dinamita, leš leteo 45 METARA U VAZDUH (VIDEO)

Incident s kitom koji je eksplodirao 1970. godine bio je prizor za posmatranje, i iako to nije bio jedini put da se to dogodilo, bio je to prvi put da je to veštački učinjeno i propraćeno od strane medija.

Sve se dogodilo 9. novembra 1970. godine u Florenci, koja se nalazi na obali Oregona, SAD.

Ogroman beživotni kit ulješura težak oko osam tona i dugačak oko 14 metara nasukao se na plažu u Florenci, gde je danima ležao i trunuo na obali, ispuštajući pritom neprijatan i oštar miris.

Moralo je nešto da se uradi u vezi sa lešinom, a na Odeljenju za transport Oregona, koje je imalo jurisdikciju nad njegovim plažama, trebalo je da odluči o planu akcije.

Poslednje isplovljavanje kitova u državi dogodilo se 1910. godine, a zapisi ne pokazuju kako su se nosili sa tim, pa su vlasti potpuno pogubljene.

Mislili su da bi zakopavanje u pesak značilo da će ga more u jednom trenutku povratiti, dok je njegovo presecanje da bi se odložilo dolazilo sa logističkim problemima, kao što je pronalaženje ljudi koji bi to zaista želeli da rade.

U leš stavili 450 kilograma dinamita

Na kraju su odlučili da desetkuju leš sa 450 kg dinamita.

Počela je da se okuplja gomila ljudi, iako su premešteni na kilometar i po iz bezbednosnih razloga pre nego što je kit dignut u vazduh.

Međutim, prolaznik sa iskustvom u eksplozivu stao je da kaže nadležnima da im je potrebno manje eksploziva da bi gurnuli leš u more, ili više da bi ga potpuno desetkovali.

Naravno, ignorisali su ova upozorenja i nastavili sa planom.

Eksplozija je poslala desnu stranu kitova lešine 45 metara u vazduh, dok su komadići kita i peska ispali u nebo poput vulkana.

Ali strahopoštovanje gomile je kratko trajalo, jer su komadići kita vrlo brzo krenuli prema njima.

Komadići su počeli da pljušte oko gomile i novinarskih ekipa dok su pokušavali da pobegnu, a novinar Pol Linman rekao je da misli da su ga delovi kita koji su leteli iz vazduha mogli ubiti.

Niko nije povređen

Na sreću niko nije povređen, ali je jedan automobil uništen komadom kitovog mesa veličine stola za kafu, a ironično je pripadao prolazniku koji je upozorio nadležne na količinu dinamita koju koriste.

Međutim, ono što je bilo gore od krhotina bio je miris, koji je, prema rečima onih koji su tamo, bio „dvostruko užasniji“, kada je telo bilo razneseno.

Umesto toga, galebovi u oblasti koji su bili namenjeni da uživaju u ostacima bili su uplašeni daleko od područja gde je eksplozija, a svaki aspekt plana je pošao po zlu.

Incident je od tada postao priča upozorenja o tome kako ne treba postupati sa mrtvim kitovima, a država Oregon je pokazala da su naučili iz ovog događaja jer je 1979. 41 kit isplivao na njihovu plažu, a oni su odlučili da ih spale i zakopaju ovaj put.

(Kurir.rs/ LAD Bible/ Preneo: T.A.)