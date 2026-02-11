Slušaj vest

FBI je objavio snimke i fotografije osumnjičenog za otmicu Nensi Gatri!

Treći navodni rok za plaćanje otkupnine za Nensi Gatri, majku NBC-ove voditeljke "Today" programa Savane Gatri, prošao je u utorak bez potvrde o njenom stanju ili rešenja slučaja. Šerifova kancelarija okruga Pima saopštila je da je potraga proširena i da istražitelji prate "nove tragove".

Nensi Gatri Savana Gatri

FBI nudi nagradu od 50.000 dolara za informacije o nestanku Nensi Gatri.

Savezni organi objavili su fotografiju nadzorne kamere na kojoj se vidi maskirana osoba, za koju istražitelji kažu da je predmet interesa u slučaju Nensi Gatri, kako ulazi u njen dom rano ujutru u nedelju, 1. februara.

"Tokom poslednjih osam dana, FBI i Šerifova kancelarija okruga Pima blisko sarađuju sa privatnim partnerima kako bi nastavili da oporave sve slike ili snimke iz doma Nensi Gatrij koji su možda izgubljeni, oštećeni ili nedostupni zbog raznih faktora - uključujući uklanjanje snimača. Video je oporavljen iz rezidualnih podataka u backend sistemima", rekao je direktor FBI-a Kaš Patel u objavi na X-u u utorak.

"U saradnji sa našim partnerima - od jutros su organi reda otkrili ove prethodno nedostupne nove snimke koje pokazuju naoružanu osobu koja, izgleda, pokušava da manipuliše kamerom na ulaznim vratima Nensi Gatri ujutru na dan njenog nestanka."

Rok od 12 sati koji su navodni otmičari postavili za vraćanje Nensi Gatri nakon primljene otkupnine istekao je nakon što je poslednji rok prošao u ponedeljak uveče po lokalnom vremenu.

Foto: Shutterstock, Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia, RW / imago stock&people / Profimedia, Pima County Sheriff's DepartMEGA / The Mega Agency / Profimedia

Taj dvanaestočasovni period pomenut je u navodnoj poruci o otkupnini koju je TMZ ranije dobio, prenosi Harvi Levin iz TMZ-a. Navodno je u poruci stajalo da će otmičari vratiti Gatri u Tuson u roku od 12 sati od primanja otkupnine.

Do jutra u utorak nije bilo jasno da li je otkupnina plaćena do roka od 17 časova po lokalnom vremenu u ponedeljak.

Vlasti su navele da nastavljaju istragu i praćenje tragova nakon isteka roka.

Iz FBI su za Fox News Digital rekli da još nije identifikovan osumnjičeni ili osoba od interesa u slučaju nestanka Nensi Gatri, i apelovali na javnost da se javi svako ko ima informacije o slučaju.

"Neko poseduje onu jednu informaciju koja nam može pomoći da vratimo Nensi kući", rekao je portparol FBI.