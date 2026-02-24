Slušaj vest

Tužioci su danas pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu izneli tvrdnje da je bivši predsednik Filipina Rodrigo Duterte, koristeći pretnje i novčane nagrade, podsticao članove odreda smrti na ubistva.

Duterte je pred tribunalom optužen za zločine protiv čovečnosti, zbog smrtonosnih akcija tokom kampanje “rat protiv droge”.

Tužilaštvo navodi da su pripadnici policije i odreda smrtni izvršili veliki broj ubistava, pošto im je bio obećan novac ili izbegavanje situacije u kojoj bi sami postali cilj napada.

“Za neke su ubistva dostigla stepen perverznog oblika takmičenja”, tvrde tužioci.

Duterte se nije pojavio u sudnici

Duterte (80) je iskoristio pravo da se ne pojavi u sudnici, pošto je optužbe okarakterisao kao “nečuvene laži”.

Suđenje još nije počelo, ali su tužioci dobili priliku da iznesu osnove slučaja, navodi AP.

U roku od 60 dana sudije, na osnovu procene dokaza, treba da odluče da li Dutertu treba da se sudi.

Policija Filipina je saopštila da je tokom Dutertevog boravka na vlasti ubijeno više od 6.000 osoba, dok organizacije za zaštitu ljudskih prava tvrde da je oko 30.000 ljudi izgubilo živote.