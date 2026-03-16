9:19

Reakcija Kine na Trampovu pretnju

Kina odmah reagovala na Trampovo uslovljavanje Pekinga da učestvuje u deblokadi Ormuskog moreuza ako Si želi samit sa predsednikom SAD.

8:46

Kalas: Zemlje EU će videti šta mogu da učine da bi Ormuski moreuz ostao otvoren

Kaja Kalas, Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije, izjavila je jutros da će zemlje članice EU razgovarati o tome šta se može učiniti s evropske strane kako bi Ormuski moreuz ostao otvoren.

- U našem je interesu da Ormuski moreuz ostane otvoren i zato razgovaramo i o tome šta možemo učiniti u tom pogledu s evropske strane - kazala je šefica diplomatije EU uoči sastanka ministara spoljnih poslova država Unije u Briselu.

8:38

Tramp: Veoma loše za NATO ako nam ne pomogne u deblokadi Ormuskog moreuza, uslovio i Kinu

Američki predsednik Donald Tramp poručio je da je razgovarao sa "oko sedam" zemalja o "nadgledanju" Ormuskog moreuza koji Iran drži pod blokadom od početka rata s Izraelom i SAD.

On je dodao da očekuje da će Kina pomoći u obezbeđivanju Ormuskog moreuza i nagovestio da bi mogao da odloži predstojeći samit sa kineskim predsednikom Si Đinpingom ako Peking ne pristane da pomogne.

Iako nije naveo nijednu drugu zemlju kojoj se obratio, Tramp je pomenuo NATO, ali i druge zemlje za koje veruje da treba da "brane svoju teritoriju", poručivši prethodno da pod tom teritorijom misli na mesta sa kojih te države nabavljaju energente.

Tramp je upozorio da ako ne bude odgovora tih zemalja, to bi moglo biti "veoma loše za budućnost NATO", dodajući da su SAD bile "veoma slatke" prema svojim evropskim saveznicima.

7:38

Japanska premijerka za sada ne šalje vojne brodove u Ormuski moreuz, razgovaraće sa Trampom

Japanska premijerka Sanae Takaiči izjavila je da nema neposrednih planova za slanje pomorskih snaga te zemlje koje bi pomogle u zaštiti tankerskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu.

- Nismo doneli nikakve odluke o slanju brodova za pratnju (naftnih tankera). Nastavljamo da istražujemo šta Japan može samostalno da uradi, a šta se može učiniti u okviru zakonskih okvira - kazala je Takaiči danas poslanicima japanskog parlamenta.

Gardijan navodi da Japan može da rasporedi vojsku u inostranstvu kako bi podržao savezničku državu ako veruje da je njegova sopstvena bezbednost ugrožena, ali bi svako vojno učešće u ratu protiv Irana bilo politički i pravno teško za Tokio da opravda, a bilo bi i nepopularno među biračima.

Takaiči će razgovarati o ratu u Iranu ove nedelje na sastanku s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu.

- Želela bih da se uključim u konkretne diskusije zasnovane na stavovima i pozicijom Japana u vezi sa potrebom za brzom deeskalacijom - rekla je Takaiči.

7:32

Izrael pokrenuo nove "ograničene kopnene operacije" u Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su jutros u objavi na Telegramu da su započele nove "ograničene i ciljane kopnene operacije protiv ključnih uporišta Hezbolaha" u južnom Libanu.

BBC prenosi navode izraelske vojske da su vazdušni udari izvedeni "protiv brojnih terorističkih meta" u tom području pre ulaska trupa u južni Liban, a cilj operacije je bio "jačanje prednjeg odbrambenog područja" i "uništavanje terorističke infrastrukture" u regionu.

IDF je poručio da će nastaviti da "deluje odlučno" protiv Hezbolaha.

7:30

Nafta 40 odsto skuplja u odnosu na početak rata

AP prenosi da je cena barela sirove nafte dostigla danas cenu od skoro 105 dolara, što je porast za više od 40 odsto od početka rata u Iranu.

7:25

Požar od udara drona kod aerodroma u Dubaiju, obustavljeni letovi, PVO obara iranske rakete širom zemlje

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je jutros da su sprečeni novi vazdušni udari na tu zalivsku zemlju.

- Protivvazdušna odbrana (PVO) UAE trenutno dejstvuje zbog raketnih napada i nadolazećih dronova iz Irana, a Ministarstvo odbrane potvrđuje da su zvuci koji se čuju u raznim delovima zemlje rezultat presretanja balističkih raketa od strane PVO sistema, kao i presretanja dronova i projektila borbenih aviona - navodi se u objavi na društvenoj mreži X.

Skaj njuz prenosi da su letovi na glavnom aerodromu u Dubaiju obustavljeni na nekoliko sati nakon što je dron udario u obližnji rezervoar za gorivo i izazvao požar.

7:19

Rezime 16. dana rata

