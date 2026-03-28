Situacija na Bliskom istoku postaje sve opasnija kako je sukob Izraela i Amerike protiv Irana dodatno eskalirao. Danas je 29. dan rata SAD i Izraela protiv Irana.

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je produžio rok svoje pretnje bombardovanjem iranskih energetskih postrojenja, ovog puta do 6. aprila. Tvrdi da pregovori sa Iranom idu u dobrom smeru, dok Iranci demantuju da uopšte postoje pregovori.

Izrael je nastavio sa snažnim udarima, a Iran sa još jačim odmazdama na američke strateške ciljeve u Persijskom zalivu i u napadima na Izrael. U poslednjem talasu eskalacije, u iranskom udaru na američku bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji ranjeno je 12 vojnika, od kojih dvojica teško.