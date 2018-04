POTOMAK CARSKE PORODICE PORUČIO: Karl Habsburg smatra da EU treba što pre da se proširi!

"I osnivanje Unije je koristilo bezbednosti, a do tog cilja se išlo preko ekonomsko-političkog puta. To je funkcionisalo. Iako je ponešto išlo pogrešnim putem, mi danas ne bi imali razumnu evropsku politiku da smo se predali 2000.iluziji da više neće biti kriza I da možemo ukinuti vojsku, što je bila ogromna greška", kazao je on.

Na konstataciju da se u mnogim državama Evrope pojačava težnja za za više nacionalne nadležnosti, Habsburg je kazao da mnogi ljudi ne znaju više šta je EU i za šta se zalaže.

"Ko se seća 1989.godine i pre toga Čelične zavese, kao i mirovnog projekta Evrope posle rata. Svaka zemlja ima jedan broj nacionalista, nekada više, nekada manje, to je u istoriji uvek bilo tako. Trenutno je Unija potrešena krizama, I svaka kriza jača nacionalističke pokrete. Zbog toga je važno reći 100 godina od kraja Prvog svetskog rata šta nam je doneo nacionalizam tada, I da nas je uveo u Drugi svetski rat", objasnio je on.

U borbi protiv nacionalizma, smatra da je potrebno izraditi evropski koncept.

Kada je reč o Bregzitu kaže da ne smatra da je to tako strašno.

"Mi smo institucija u kojoj treba biti moguće ući, ali i izaći. To što sada pravimo mnogo veće teškoće državama koje žele da uđu nego što izlaze smatram čudnim, a tu mislim na zemlje jugoistočne Evrope", konstatovao je Habsburg.

Ssto se Katalonije tiče on ističe da je stanje u toj zemlji simptom za jedan problem koji postoji, te je neophodno pronaći koncept kako regionima nešto ponuditi da bi se pronašle u Uniji.

"Imamo za to odlične primere, kao što je Južni Tirol", smatra on.

Upitan da li velike konstrukcije poput nekadašnje Habsburške monarhije, Sovjetskog saveza ili EU mogu opstati, Habsburg je rekao da smo doživeli brojna raspadanja i da u politici ne treba nikada koristiti pojmove "trajno" i "nikada".

Habsburg je izrazio uverenje da će Evropa za deset godina izgledati potpuno drugačije od današnje, te podvlači da je važno da se sačuvaju osnovni principi i u promenjenoj Evropi. Takođe smatra da Evropa ne može da se suoči protiv Kine i drugih sila bez zajedničke ekonomske, poreske i budžetske politike.

"Bez ojačanog internog tržišta kao Evropljani u budućnosti nećemo moći da igramo međunarodne utakmice", poručuje on.

