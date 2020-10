TURISTI SU BACALI SKIJE I BEŽALI: Kako se korona iz austrijskog skijališta proširila u 40 zemalja? STIGLI REZULTATI ISTRAGE

Na 287 stranica komisija dokumentuje kako su propusti vlasti omogućili da to mesto postane žarište širenja koronavirusa. Izveštaj postavlja i pitanje ko će preuzeti političku odgovornost za to.

Dosad je tirolska vlada izazivala pažnju pre svega izbegavanjem odgovornosti.

"Vlasti su učinile sve ispravno", tvrdio je 16. martu 2020. na austrijskoj televiziji jedanaest puta zaredom Bernhard Tilg, tirolski pokrajinski ministar zdravstva.

Bilo je to tri dana nakon što su hiljade turista na brzinu pobegle od karantina u Ischglu (Išgluu). Odatle se virus proširio u 40 zemalja po svetu. Prvi slučajevi infekcije na Islandu utvrđeni su kod turista koji su bili na skijanju, u Norveškoj su govorili o "skijaškoj epidemiji". A i u Nemačkoj je bilo prenošenja infekcije preko skijaša iz Ischgla (Išglua).

Letos je predsednik tirolske pokrajinske vlade Gunter Plater (ÖVP) ipak priznao greške, ali je tvrdio da su sve odluke donošene "s najvećom odgovornošću u odnosu na tadašnja saznanja".

Pogrešno saopštenje za medije

Razjašnjenje slučaja prati se na međunarodnom nivou jer ga mnogi smatraju primerom pogrešnog postupanja u početku širenja pandemije. Njujork tajms je nedavno objavio članak o Ischglu i ulozi partijanja u širenju epidemije.

Objavljivanje rezultata istrage pratilo je 35 novinara iz Austrije i inostranstva. Predsednik Komisije Ronald Rohrer predstavio je vremenski prikaz vesti počevši od inficiranih turista na Islandu. Krizni menadžment je u toj fazi očigledno napravio "teške propuste", tvrdi Rohrer i njegovih pet kolega. Saopštenje za medije pokrajinske vlade Tirola je "pogreno je i zato loše", pogrešno je bilo i ponovno dopuštanje pravljenja žurki u ugostiteljskom objektu "Kitzlochu", a odluka da se skijaške žičare zaustavi tek 13. marta došla je prekasno.

Bekstvo u skijaškim čizmama

Haos koji je izbio toga petka, 13. marta, Rohrer je predstavio na temelju izveštaja jednog očevica: turisti su bacali skije ispred mesta za iznajmljivanje, neki su u skijaškim čizmama trčali do svojih auta kako bi izbegli karantin.

Savezni kancelar Sebastian Kurc je karantin najavio na konferenciji za medije u 14.15, iako on nije za to merodavan i iako to nije bilo dogovoreno s lokalnim vlastima. To je "ne samo faktično nego i pravno problematično", kaže se u izveštaju Komisije. Njegova najava je "sprečila smislenu epidemiološku kontrolu".

Predsednik pokrajinske vlade Plater odbacio je kritiku stručnjaka. Bilo je "stručnih grešaka, ali ne svesnih grešaka", rekao je Plater. "Uvek se radilo o zdravlju populacije i gostiju."

To je interpretacija koju Plater koristi za pogled u budućnost, a izgledi nisu dobri. Ugrožena je zimska sezona u Tirolu, Nemačka je izdala upozorenje da se tamo ne putuje, a iz ove zemlje dolazi polovina od oko šest miliona zimskih turista. Tamošnji turistički radnici su zabrinuti, a s njima i austrijski kancelar Sebastian Kurc.

Nema žurki nakon skijanja

"Upozorenja da se ne putuje ugrožavaju radna mesta", izjavio je Kurc ovih dana prilikom predstavljanja sigurnosnog koncepta za zimsku sezonu, koja bi u Ischglu trebala početi 26. novembra, s ograničenjima: skijanje može, žurke nakon skijanja ne može. Osim toga, maske će biti obvezne na žičarama, a redovni testovi osoblja u skijaškim objektima trebali bi da vrate poverenje.

Tirolskoj opoziciji to nije dovoljno.

"Ne smemo zaboraviti da su ljudi došli kod nas na odmor – a kućama su se vratili bolesni, neki su i umrli", kaže Markus Sint iz stranke "Liste Fritz", koja u tirolskom pokrajinskom parlamentu ima dva predstavnika. "Na tu traumu premalo mislimo."

Žrtve do danas čekaju na javno izvinjenje. I na ostavke koje se tiču ne samo tirolskog političara mjerodavnog za zdravstvo Bernharda Tilga. Ali svi merodavni su do danas na svojim funkcijama – a glede toga zacelo neće ništa promeniti ni ovaj izveštaj.

I državno tužilaštvo vodi istragu

Predsednik tirolske vlade Plater nedavno je dospeo pod dodatni pritisak: austrijski magazin Profil objavio je da je Plater od šefa okruga Landeck zahtevao da u priopštenjima za medije stanje prikazuje bolje, kako bi uklonio napade na Išgl.

Te osetljive informacije je magazin očigledno dobio iz istrage koju od letos provodi državno tužilaštvo Insbruku u vezi sa slučajem Ischgl. Pojedinim osobama (njih četiri) koje su bile uključene u slučaj, predbacuje se nehajno ili namerno ugrožavanje ljudi zaraznim bolestima.

Uz kazneno-pravne postupke u toku su i tužbe protiv Republike Austrije za nadoknadu štete, a planirane su i skupne tužbe. Razjašnjavanje stvari oko slučaja Išgl je dakle tek počelo.

Kurir.rs/Dojče vele/Index.hr

Kurir