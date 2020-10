SEBASTIJAN KURC UPOZORAVA: Situacija u Austriji je veoma ozbiljna, molim građane da se pridržavaju mera

Situacija u Austriji je veoma ozbiljna, i to ne samo zbog aktuelno visokog broja novozaraženih, jer ako taj broj bude dalje dramatično rastao onda bi dostigli kapacitete naših bolnica i intenzivnih jedinica, upozorava austrijski kancelar Sebastijan Kurc.

Kurc je, u intervjuu bečkom dnevniku "Esterajh", preneo da se u roku od tri nedelje broj novozaraženih udvostručio, i da je hitno potrebno da se taj trend zaustavi.

"Zato molim građane smanjite socijalne kontakte, pridržavajte se mera i dajte time vaš doprinos da dobro prođemo kroz drugi talas, kao što su već uspeli na proleće", podvukao je on.

Najavio je da će se sutra sastati sa predsednicima austrijskih pokrajina, jer je, pored daljih mera na saveznom nivou, neophodno da pre svega bude brzo reagovano u pogođenim regionima, a to se tiče svih pokrajina sa visokim brojkama, jer je trenutno situacija stabilna samo u Sstajerskoj i Koruškoj.

Kurc je pozvao na smanjenje socijalnih kontakata, ukazujući da je poznato da se najveći deo zaraza događa u privatnom okruženju.

"Moramo svi dati naš doprinos, time što ćemo odustati od žurki, većih okupljanja i velikih proslava. Samo tako možemo sprečiti drugo zatvaranje", poručio je on.

Podsetio je da visoka stopa zaraze ne predstavlja samo problem po zdravstveni sistem, već, što su veće brojke, to je i veća šteta po privredu, i više radnih mesta se gubi.

"To se tiče pre svega turizma. To je i razlog što se borim da brojke ne rastu dalje. Svi me pitaju da li je moguće sprečiti drugo zatvaranje, a odgovor je jednostavan - na nama je svima. U širim delovima Evrope već postoje situacije slične zatvaranju", kazao je Kurc.

On je naveo da su u Češkoj, Sloveniji, Francuskoj, Španiji su celi gradovi zatvoreni, škole zatvorene.

"U Belgiji postoji noćna zabrana izlaska. Da mi možemo sprečiti drugo zatvaranje ako svi budu dali svoj doprinos, ako budemo svi smanjili kontakte onda možemo našu privredu, škole I delove društvenog života držati otvorene I tokom zime", ukazao je kancelar.

Kada je reč o oboljenju ministra spoljnih poslova Aleksandera Ssalenberga preneo je da su ostali članovi vlade, a tako i on, testirani negativno.

Ukazao je da se Ssalenberg najverovatnije zarazio na savetu ministara spoljnih poslova EU u Luksemburgu, te naglasio da sa njim nije imao direktan kontakt, jer su na sednici vlade svi nosili maske, i da se to ispostavilo kao jako korisno.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir