NEGATIVAN TEST VIŠE NIJE DOVOLJAN Slovenačka vlada odlučila: Državni službenici moraju da se vakcinišu!

Da bi mogli da rade, svi državni službenici, ako do sada nisu vakcinisani ili preležali koronu, moraće da dokažu da su primili prvu dozu vakcine do 1. oktobra, a do 1. novembra drugu dozu, osim ako se ne odluče za vakcinu Džonson&Džonson koje pruža zaštitu nakon jedne doze, prenosi Hina.

Slovenačka vlada donela je tu odluku kasno sinoć, a detalji će biti pojašnjeni danas.

Slovenija je od srede pooštrila protivepidemijske mere i uvela obaveznu potvrdu o vakcinaciji ili negativan test. Uprkos žestokom protivljenju javnosti, ministar zdravlja Janez Poklukar kaže da je odlukom o kovid potvrdi ili negativnom testu koji su potrebni za rad, javni prevoz, odlazak u tržni centar, banku ili poštu, vlada pokušala da da "socijalni benefit" vakcinisanima.

Premijer Janez Janša izjavio je da vlada, uprkos protestima, neće odustati od mera. Sa druge strane, mere su od same najave mnogo povećale interes za vakcinaciju.

Portparol slovenačke vlade zadužen za proces vakcinacije Jelko Kacin izjavio je da je od početka ovog meseca broj vakcinisanih za nedelju dana povećan dva do tri puta.

Kurir.rs/Agencije