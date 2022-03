MOLBA UKRAJINACA OSOBLJU SLOVENAČKE AMBASADE U KIJEVU: Skinite privremeno zastavu, previše liči na rusku!

Slovenačka i ruska zastava nose iste boje u istom redosledu -belu, plavu i crvenu s tim da slovenačka zastava nosi grb zemlje koji se sastoji od stilizovanih simbola zvezda, planina, mora i reka.

"S ponosom smo podigli slovenačku i evropsku zastavu kada smo se vratili u Kijev", rekao je za TV Slovenije Boštjan Lesjak, otpravnik poslova Slovenije u Kijevu.

"Međutim, ujutro su me posetili predstavnici ukrajinske nacionalne garde, praćeni predstavnicima policije i vrlo pristojno me pitali da li možemo privremeno ukloniti slovenačku zastavu jer je previše slična ruskoj", rekao je on.

Slovenija je u ponedeljak ponovo otvorila svoju ambasadu u Kijevu, otprilike mesec dana nakon što je 26. februara evakuisala sve svoje diplomate iz Ukrajine nakon početka sukoba između Rusije i Ukrajine.

Slovenački ambasador u Ukrajini Tomaž Mencin nastavlja sa radom iz poljskog grada Žešova koji se nalazi blizu ukrajinske granice, saopštilo je ranije ove sedmice slovenačko Ministarstvo spoljnih poslova, prenosi Kliks.

Kurir.rs/Glas Srpske