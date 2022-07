SLOVENAČKI PREMIJER GOLOB IZAZVAO SKANDAL U DRŽAVI Na televiziji izjavio da Vitamin D, sunce i morska voda leče koronu VIDEO

Da li je premijer Robert Golob mislio ozbiljno kada je gostujući u emisiji 24ur na komercijalnoj POP televiziji rekao da postoje dva prirodna leka protiv Kovid-19, a to su vitamin D i morska voda?

Inače, epidemiolog i šef konsultativne grupe za kovid-19 u Nacionalnom institutu za javno zdravlje (NIJZ) Mario Fafangel već je odgovorio na njegovu izjavu i stavio vakcinaciju na prvo mesto među sedam „ozbiljnih“ mera protiv kovida.

Da li nam ponovo prete stroge mere zbog novog talasa korona virusa, pitala je voditeljka u večernjoj emisiji.

Golobov odgovor je bio negativan. Rekao je: „Dali smo obećanje i održaćemo ga. Kao društvo, moramo se naviknuti da živimo sa kovidom bez zatvaranja. Kao društvo, moramo da se naviknemo da živimo sa kovidom bez obavezne vakcinacije. I kao društvo moramo da se naviknemo da živimo sa kovidom bez zatvaranja škola. Sve je to moguće.“ Zatim je nastavio, rekavši da je virus „veoma zgodan“: „Prvo, zato što mutira u manje opasne verzije. I drugo, to što imamo talas usred leta je samo dobro. Zašto? Zato što imamo prirodne lekove protiv Covid-19: to su vitamin D i sunce i slana morska voda. Super je što je sada talas da svi možemo da odemo na more i tamo se pozdravimo. Ne šalim se, to je čista istina“.

@trinity126 Prosim, da na naslednji viziti vztrajaš, da nemudoma prestavite vse paciente na plažo v Ankaran. pic.twitter.com/zOe8ZvFipn — Jan 🇪🇺 (@janponiz) July 14, 2022

Među brojnim odgovorima na društvenim mrežama oglasio se i Mario Fafangel koji je naveo sedam mera u borbi protiv virusa.

Odziv je moje močno epi stalisce glede na situacijo: 1️⃣ Cepljene (vsi, ❗️>60) 2️⃣Testiranje ob simptomih/bolni doma 3️⃣Maska (natrpani zaprti prostori, zdravstvo/DSO) 4️⃣Higiena 5️⃣Prezračevanje/aktivnost na odprtem 6️⃣Zdravljenje bolezni 7️⃣Solidarnost/Skrb za skupnost — Dr. MF (@pucciami) July 15, 2022

Prema njegovim rečima, vakcinacija je važna za celokupnu populaciju, posebno za starije od 60 godina. Na drugom mestu među merama koje predstavljaju njegovo "snažno epidemiološko gledište", naveo je testiranje na simptome i da bolesnici ostanu kod kuće.

Fafangel ističe važnost nošenja zaštitnih maski u prepunim prostorima, u medicinskim ustanovama i domovima za stare.

Na četvrtom mestu je higijena, na petom je provetravanje i aktivnosti na otvorenom, na pretposlednjem pominje važnost lečenja bolesti i ne zaboravlja na solidarnost i brigu o zajednici.

Kurir.rs/Delo.si