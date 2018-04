UMALO SAHRANILI POGREŠNU ŽENU: Porodica doživela šok kad je shvatila koga oplakuje!

BANJALUKA - Kada sam ušla u mrtvačnicu, odveli su me do tela na kojem je stajao karton sa imenom moje majke. Prepoznala sam njenu garderobu i bez puno razmišljanja preuzela telo.

Međutim, umalo nisu saahranil drugu ženu umesto svoje majke.Sve se dogodilo u okolini Banjaluke, a malo je falilo da porodica osamdesetogodišnje starice sahrani drugu pokojnicu.

Oni su, naime, iz mrtvačnice preuzeli telo bake koja je preminula istog dana kad i njihova majka, a "pogrešnu" pokojnicu su dok nisu shvatili zabunu već uveliko oplakali i ožalili.

Objasnili su da su iz mrtvačnice preuzeli telo druge žene, koja je bila obučena u garderobu njihove majke. Najveću zabunu je, kako naglašavaju, izazvalo to što je na kartonu uz telo pisalo njeno ime.

"Kad smo "majku" dovezli kući, primetila sam da je njeno lice izmenjeno, ali sam to pripisala promenama koje na telu nastupaju posle smrti. Bilo mi je čudno i to što joj je vrat bio malo iskrivljen. Tek kasnije sam saznala da je to posledica moždanog udara, od kojeg je druga žena umrla. Kada smo otvorili sanduk, plakali smo i žalili je, i ne sluteći plačemo nad nepoznatom osobom.

"Međutim, u jednom momentu malo prisebniji članovi rodbine primetili su da nešto nije u redu, odnosno da žena u sanduku ne može da bude naša majka. Odmah smo pozvali mrtvačnicu i objasnili im da smo preuzeli pogrešnu osobu. Cela ujdurma je trajala dva sata, a do zabune je došlo zbog postavljanja kartona sa pogrešnim imenima pored tela, tako da su obe porodice pogrešile prilikom identifikacije", ispričala je ćerka preminule, a prenosi srpskainfo.com.

"Kada sam ušla u mrtvačnicu, odveli su me do tela na kojem je stajao karton sa imenom moje majke. Prepoznala sam njenu garderobu i bez puno razmišljanja preuzela telo.

Bila sam veoma potresena zbog njene smrti, tako da nisam mislila ni na što drugo. Međutim, ubrzo posle dolaska kući, shvatili smo da to, ipak, nije ona. Sreća pa ženu koju smo preuzeli u mrtvačnici nismo sahranili, jer bi tek tada nastao veliki problem. Morali bismo da je iskopavamo", kaže ona.

Da apsurd bude veći, i članovi porodice druge preminule su svoju majku "prepoznali" u drugoj pokojnici, ali je nisu preuzeli, jer su planirali da to urade neposredno pre sahrane.

Kurir.rs/Srpskainfo.com

Foto Nebojša Mandić

Kurir

Autor: Kurir