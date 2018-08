IZETBEGOVIĆ: Nema ništa od trećeg entiteta u BiH! Srbija i Hrvatska se hvale oružjem, a kažu da se ja spremam za rat!

"Taj treći entitet niko ne bi znao ni nacrtati. Kuda bi povukao linije... Nema ništa od trećeg entiteta. Ali od ravnopravnosti ljudi, od ravnopravnosti naroda će biti itekako. I Hrvata, Srba i Bošnjaka", kazao je Izetbegović u intervjuu za N1.

Na pitanje šta očekuje od izbora u BiH Izetbegović je rekao da očekuje da ojača poziciju svoje stranke SDA i da veruje da je to moguće.

"Ove četiri godine, neka ljudi razmisle o tome... jedini koji je imao hrabrosti da ide u ove reforme, uprkos rizicima, smo bili mi. Jednostavno, to se mora ojačati. Jedini ko se suprostavlja, ko brani interes ove zemlje i prema Beogradu i prema Zagrebu, ko se isprsi i ko stoji, ko je kičma ovoga, to je SDA. Narod je mora radi sebe ojačati, a ne radi mene", rekao je.

Povodom navoda da Srbija ulaže milijardu evra u modernizaciju vojske, Izetbegović je rekao da "i Srbija i Hrvatska nabavljaju avione, raketne sisteme i hvališu se time", a kad on govori o jačanju namenske proizvodnje, onda kažu da se priprema za rat.

foto: Printscreen YouTube/N1

"Neverovatno je kako se pokušava taj dvostruki standard primeniti kad su u pitanju patrioti BiH. Mislim da čitav region bi trebao da ide ka demilitarizaciji, nek se ostave aviona. Deca im se sele iz regiona, penzije su jako niske, ljudi jedva žive, živci se razvlače od tih priča o tim ratovima. Šta će im to? Nas prisiljavaju da to pratimo i mi ćemo to pratiti. Nemamo mi para ni za kakve avione, ni za kakve helikoptere, ali namenska industrija je već takva da nikad nam se više ne može desiti 1992. godina. Da je sad 1992. godina, mi imamo toliko toga u BiH da se možemo odbraniti", rekao je Izetbegović.

Kurir.rs/Beta

Foto: Printscreen YouTube/N1

Kurir

Autor: Kurir