DODIK RAZOTKRIO PAKLENI SCENARIO: Opozicija ima opasan plan za 6. oktobar! Zavera dogovorena u Sarajevu! (VIDEO)

Cilj plana je da se spreče izbori u Banjaluci i da se od tog grada napravi međunarodni slučaj, kazao je Dodik i zapitao se da li je to razlog zbog kog Davor Dragičević, otac stradalog mladića Davida, na Trgu Krajine već mesecima ponavlja da izbora neće biti!

foto: Printscreen RTRS

Prema ovom scenariju, Banjaluka bi trebalo da postane grad slučaj o kojem će pričati i pisati svjetski mediji. To što je upitno formiranje vlasti u Federaciji, što grad Mostar već deceniju nema izbore jer se političari ne mogu da se slože oko izmena Izbornog zakona, za kreatore plana, izgleda, nije problem. Problem im je Banjaluka, sedište institucija, i predsednik Republike Milorad Dodik.



Dodik je rekao da u Banjaluku dolazi 50 kamiona izbornog materijala za banjalučku regiju i da je plan da oni budu oteti.

"Oni imaju nameru da otmu te kamione, dovoljno je da jedan zauzmu. Ako to ne uspeju, onda će 6. oktobra, dan pred izbore, izaći na miting da nešto govore politički, a onda će stranci u Sarajevu reći da je to narušavanje izborne tišine, poništavaju se izbori u Banjaluci i samo se Banjaluka pravi slučajem", istakao je Dodik. On se odmah ogradio da ne traži i ne moli za glas, ali je podsetio da Banjaluka nikad nije bila veće gradilište i da su građani to oduvek znali da prepoznaju. Zbog toga se, kaže, Banjaluka mora okupiti i poslati odgovor kreatorima unitarista i potkupljenih srpskih predstavnika.

foto: Printscreen RTRS

"Banjaluka mora da ustane i brani sebe od ovakvih koji to rade. Ovo je prešlo svaku meru. To je moja poruka. Banjaluka se mora okupiti da takvi kao što su Govedarica i Mektić ne dobiju snagu na izborima. Moraju da kažu ovoj grupaciji koja se okuplja na trgu da mogu da se okupljaju svaki dan, ali da ne mogu na dan izbora jer time ruše naše demokratsko pravo izlaska na izbore. Možete odmah da izađete na miting 8. oktobra, ali sigurno nećete doći ni 6. niti ćete moći da držite bilo kakve mitinge u izbornoj kampanji", poručio je.

Dodik je podsetio da grupa "Pravda za Davida" nikada nije tražila dozvolu za održavanje skupa na Trgu Krajine, a da policija nikada nije sprečila održavanje skupa niti upotrijebila oružanu silu. Zbog toga, kaže, ne jenjavaju napadi na MUP i ministra Dragana Lukača.

foto: Printscreen RTRS

"Sve to, kad skupite, je udar na MUP, na Lukača, koji je sedam puta ranjen, koji je vodio brigade i bio heroj odbrambeno-otadžbinskog rata i sigurno da on ne odgovara muslimanima. Ne valja im ni Dodik, jer previše voli i brani Republiku. Možda bih, kada bih predao samo malo Srpske, bio odličan", kaže Dodik. Ne branim sebe, već Republiku Srpsku, jasan je i ovaj put bio predsednik Dodik i poručio da će tako nastaviti i u Sarajevu ukoliko dobije podršku građana na izborima.

foto: Printscreen RTRS

"Јa ovaj narod nikad nisam prevario i uvijek sam radio u interesu naroda. I zato sam ovde 14 godina, radim u nepodnošljivim uslovima pritisaka i udara na Republiku Srpsku. Ljudi ovde sve pamte i neće oprostiti izdaju, a izdaja je masovna i locirana je oko SDS-a i PDP-a", kaže Dodik.

Dobije li podršku birača - “Pod zastavom Srpske“ u Sarajevu će raditi po slovu Ustava i jačanju Republike Srpske, zaključio je predsjednik Dodik.

Foto: Printscreen RTRS

