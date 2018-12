DODIK O SKUPU PRAVDA ZA DAVIDA: Nemamo ništa protiv da se okupe jer je prvi put podnesen zahtev

Svakoj vrsti okupljanja građana, kojom se iskazuje potreba da se utvrdi istina i pravda, daju punu podršku, ali javnost mora znati da je glavna instanca za odgovor na sva pitanja - Tužilaštvo, poručio je Dodik.

Vladajuća koalicija u Srpskoj i njeni izabrani funkcioneri nemaju ništa protiv održavanja skupa u organizaciji "Pravda za Davida", jer je prvi put podnesen zahtev da bude odobreno njegovo održavanje.

Međutim, prisutna je politizacija i instrumentalizacija tog slučaja, kroz koji žele da se nametnu sasvim neka druga politička rešenja, kao što je reforma policije, što je neprihvatljivo, poručio je srpski član Predsedništva Milorad Dodik.

"Smatramo da Tužilaštvo mora da radi svoj posao i, ako je bilo u nemogućnosti da se dođe do konačnog rešenja, moralo je o tome redovno da obaveštava javnost do kojeg stepena aktivnosti su stigli. Međutim, smatramo da je Tužilaštvo potpuno zakazalo", naglasio je Dodik.

Skup je najavljen i, s obzirom na to da je zatraženo odobrenje za održavanje, oni će morati za to da preuzmu punu odgovornost, kaže Dodik. On odbacuje umešanost bilo koje političke ličnosti i, ukoliko ona uopšte postoji, poziva Tužilaštvo da se o tome što pre izjasni.

Tužilaštvo, kaže, pogrešno razume ono što se zove nezavisnost i neutralnost.

"Oni jesu nezavisni od političkog uticaja, ali ne i da ništa ne rade", kaže Dodik. Mnogi se, smatra, koriste skupom "Pravda za Davida" i u to pokušavaju da unesu elemente politike, što je vidljivo u prisustvu opozicionih političara. Srpska, kaže on, nije podeljeno društvo i neće biti dopuštena veštačka podela koju bi neki hteli da iskoriste.



