NAŠ SLAVKO KAO DA JE NEKI MONSTRUM?! Autističnom dečaku ne daju da ide u školu, a roditelji su ogorčeni zbog izjava direktora!

Sa jedne strane su institucije koje štite ljudska prava, pedagoške ustanove, pa čak i Sud. Jednoglasno kažu: Slavku Mrševiću je oduzeto osnovno ljudsko pravo, pravo na obrazovanje. Ipak, Srednjoškolski centar Rudo i resorno ministarstvo RS smatraju da je sve po Zakonu i da Slavku, kao osobi iz autističnog spektra nije mesto u redovnom obrazovanju.

Slavko je ovu školu pohađao samo nekoliko meseci 2015. godine. Heto je da uči za tehničara drumskog saobraćaja. Međutim, zbog dijagnoze blagog autizma prvo biva neocenjen, a potom i izbačen iz škole. Tu počinje agonija i borba porodice Mršević, godinama čekaju poziv, izvinjenje ili rešenje Slavkovog statusa. Dok njegovi drugari završavaju srednju školu, on čeka. Iako je školski odbor dopustio Slavku da se na mesec dana vrati u školu, Ministarstvo je tu odluku odbacilo.

"Daj da mu omogućimo mesec dana do kraja školske godine da bude sa drugovima u klupi, da sedi s njima. Nikakvu obavezu prema njemu nema škola, ne mora da ga ocenjuje, znači, on je samo želeo da provede tih mesec dana družeći se sa svojim drugovima, sa kojima je išao devet godina u razred", kaže njegov otac Nenad Mršević.



Direktor Srednjoškolskog centra Rudo kaže, Slavku nikad nije bilo zabranjeno da uđe u školu i dodaje, sve što radi je u skladu sa Zakonom.

"Času ne može da prisustvuje niko osim učenika koji slušaju nastavu, koji odgovaraju ili onaj koji se najavio u skladu sa Zakonom poput inspekcije, direktora, ministarstva, a sad da neko sa strane ulazi, to je nelogično", kazao je za N1 direktor škole Tatomir Elez.

Slavko želi da dođe i na matursko veče, a direktor dodaje da mu niko ne brani. Priča je dobila i sudski epilog. Osnovni Sud u Višegradu osudio je školu i Ministarstvo zbog kršenja Zakona o ljudskim pravima. Ipak, nedovoljno za promenu oštrih stavova.

"Trebaju da kažu gde je Slavku mesto, ako nije u školi. Njima su svi krivi, kriv je Slavko, anatemišu ga, za njega iznose svakakve kvalifikacije, ne bi li se u javnosti reklo da je nekakav monstrum taj Slavko", dodaje otac Nenad.

"Njemu je to najveća želja, da ide sa njima, da se druže. Pa teško mu je ovo palo, celo to vreme se on loše oseća. Pa on ne shvata što mu se ovo desilo, što je izbačen, ovo mu je najveća želja, a onemogućena mu je", kazao je njegov brat Marko Vršević.

Majka smatra da iza svega stoiji neshvatanje inkluzije u BiH i da je možda ipak bolje za decu sa poteškoćama da u današnjem sistemu pohađaju specijalne škole ili kombinaciju.

Slavko danas ima 19 godina, tek završeno jedno polugodište razreda srednje škole i molbu upućenu Ministarstvu za povratak u školu. U molbi obećava da će biti dobar, a iako su primili molbu, u Ministarstvu nisu želeli da daju nikakav odgovor.



