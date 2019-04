DODIK O SASTANKU ZA FORMIRANJE VLASTI: Ne znam šta će reći, nemam nameru da čekam njihove uslove

Predsedavajući Predsedništva BIH, Milorad Dodik, ocenio je predstojeći sastanak o formiranju vlasti na državnom niovu kao još jedan u nizu bezveznih sastanaka .

"Ne znam šta će danas reći, ali nemam nameru tamo da sedim i čekam njihove uslove. Ja nemam nijedan uslov, uslov je - popunite Savet ministara onako kako piše u Ustavu i ništa više", rekao je Dodik novinarima u pauzi 10. Sarajevo biznis foruma.

Sa naše strane, nastavio je Dodik, nije došao nijedan uslov, a sa strane Bošnjaka svaki dan dolazi novi. Dodik je istakao da u Ustavu piše na koji način se popunjava Savet ministara i podsetio da je kao predsedavajući ranije pozvao sve političke partije na kosnultacije i ništa se nije desilo .

Rekli su, sačekaj, a to čekanje traje i dan danas. Uopšte nemam optimizma. Moja poruka jeste i danas - gospodo, dođite u parlament da završimo izbor Saveta ministara , poručio je Dodik.

On je naveo i da je Johanes Han prilikom posete kazao da bi što pre trebalo da se formira vlast da bi moglo da se radi na mišljenju za članstvo u EU.

To je bio iskorak, nisam siguran da ćemo uspeti to da uradimo. I meni se mnoge stvari ne sviđaju ovde, ali sam spreman da ljude koji pripadaju RS predložim da i oni budu deo saveta ministara , rekao je Dodik.

Novinarima je poručio da je on krivac, ukoliko ga traže, navodeći da u BIH postoji glupa politika traženja krivca dok se stoji i ništa ne radi.

Ovo što je do sada urađeno u BIH posle izbora je porazno, sa stanovišta poruka koje šaljemo regionu , rekao je Dodik.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ana Paunković)

