DODIK O NOVIM UNIFORMAMA TREĆEG PEŠADIJSKOG PUKA: Oni baštine tradiciju Vojske Republike Srpske, a novog rata neće biti (VIDEO)

Predsedavajući Predsedništva BiH, Milorad Dodik. rekao je danas da je 12. maj Dan Vojske Republike Srpske i da je to dan sećanja, dan prisećanja na žrtve i na važne bitke.

"Taj dan pripada emocijama i sećanju na Vojsku Republike Srpske", rekao je Dodik i dodao da u Zakonu piše da Treći pešadijski puk baštini tradiciju Vojske Republike Srpske.

Šta bi bila tradicija, nego sve to o čemu smo govorili, rekao je Dodik. Povodom krivične prijave koju je protiv njega podneo hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić, Dodik je rekao da on na to ima pravo i kratko konstatovao:"Videćemo".

Na pitanje da li je tražio saglasnost Ministarstva odbrane da Treći pešadijski puk ponese uniformu Vojske RS, Dodik je rekao da je on njima nadređeni, a ne oni njemu. " Meni su objasnili pravila da Puk ima pravo na pukovsku uniformu. Šta je tu problem? Što će meni saglasnost Ministarstva odbrane? Ja sam njima nadležan, nisu oni meni. Ja sam taj koji je vrhovni komandant, nisu oni", rekao je Dodik.

Naveo je da Treći pešadijski puk, kao i ostali, imaju pravo na pukovske uniforme. " Naše je opredeljenje da to bude ona crveno-plava. Ne zanima me šta oni u Sarajevu rade. Mogu da uvedu 5.000 u rezervni sastav, ja neću progovoriti nijedne reči. OS BiH su bile upotrebljenje u Gacku kada je podizan spomenik ustašama, jesmo reagovali, ali šta sad? Niko nije rekao da će to biti rat", rekao je Dodik.

Istakao je da je reč o svečanosti obeležvanja Dana Vojske Republike Srpske.

"Evo neka budu relaksirani svi, ukoliko i na to budu digli galamu, naći ćemo načina. Uzećemo, postrojićemo se, obučemo jedan deo ljudi, stavićemo na stadion Borca i obeležihemo. Hoćete nam i to zabraniti? Nećete naravno. Kakva je ovo sad galama ođednom? Ali nema problema, biće postrojeno i biće urađeno na najbolji mogući način", rekao je Dodik.

Dodao je da pošto oni, kako je rekao, nama to brane, sada tražim i to ću uraditi da se naprave uniforme za jedan deo momaka koji neće imati oružje, ali će imati uniforme. Ako ne možemo u kasarni Kozara, još bolje.

