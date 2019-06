FAHRUDIN OTKRIO ŠOKANTNE DETALJE MUČENJA ŽIVOTINJA U BIH: Neko je stavio 4 mačeta u kesu, svezao je i bacio u potok! To nije bolesnik, već monstrum!

"To je, nažalost, naša svakodnevica. To nisu ulični psi, već izbačeni. To je pojava proširena pogotovo u letnjem periodu kada naši sugrađani putuju na odmore, pa onda ne znaju šta će i izbacuju životinje, što je užasno", rekao je on.

On je komentarisao video koji je nedavno šokirao BiH a na kom se vidi pas na prevoju Karaula, između Olova i Kladnja, kako trči sredinom puta jureći automobile jer misli da se u njima nalaze njegovi vlasnici.

"To je meni užasno. Ja da sam video onakvu scenu, nema šanse da bi mogao da prođem dok kuče ne bi završilo u autu. Ja sam sebi obećao da, dokle god sam živ, ako vidim povređenu ili životinju u nekoj takvoj situaciji, bilo da idem na sastanak ili avionski let, sve ću propustiti ali pomoćiću životinji", kaže on za Source.ba.

Fahrudin Caki Bravo kaže da vlasnici ovog psa nisu imali iskrenu ljubav prema njemu. On kaže da vlasnicima životinja koji žele da ih se reše ne preporučuje azile jer u BiH "ne postoji azil koji ispunjava uslove", već kaže da uvek postoji opcija da neko od familije pričuva životinju ili nađu drugo rešenje, a ne da ih izbace.

On je objasnio da je bezbroj puta nailazio na osakaćenje ili otrovane pse i mačke, i dodao da ljudi ne treba da se igraju sa njihovim životima jer i oni imaju osećaje.

"Mi smo nedavno imali slučaj da je neko u potoku svezao četvoro malih mačića. Srećom je jedna devojka naišla, a mi ih onda preuzeli. Kakav to um može biti? Pa ne mogu reći bolestan, jer nije to bolest, već čisti monstrumi od ljudi što su pokazali i u zadnjem ratu šta može ljudski um da uradi", kaže Fahrudin.

On je ispričao da je bio u Češkoj i da je tamo kamion udario psa, koji je pobegao iz jedne kuće.

"Za par minuta se pojavila policija, ali oni hvataju psa, zaustavljaju saobraćaj i vode ga veterinaru. Ali kod nas ako odvedete povređenu životinju veterinaru, oni imaju naloge od komunalne i veterinarskih stanica da se takve kuce ne leče već uspavljuju", rekao je on.

Fahrudin kaže da više voli životinje, posebno zbog toga što se "svega nagledao" u prošlom ratu i savetovao ljudima da prime neku životinju jer će nabolje promeniti svoj život.

(Kurir.rs/Source.ba/Foto: Printscreen Facebook)

