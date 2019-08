KOMŠIĆEVA UCENA: Blokada nove vlade, ako ne bude garancija da BiH ide u NATO

Komšić je rekao da će sednicu Predsedništva BiH na kojoj bi bio imenovan novi mandatar za sastav Saveta ministara sazvati tek kada bude prihvaćen Godišnji nacionalni plan reformi (ANP) koji bi zatim bio upućen u sedište NATO u Briselu, a posle čega bi se aktivirao i Akcioni plan za članstvo u NATO, prenosi Hina.

Komšić je to rekao dok se u BiH raspravlja da li će sporazum o formiranju nove vlasti, koji su početkom nedelje potpisali lideri tri najveće političke stranke u toj zemlji obezbediti nastavak puta za članstvo BiH u NATO, s obzirom na to da se članstvu u Alijansi izričito protive stranke iz Republike Srpske, navodi Hina.

Komšić je rekao da neće glasati da Zoran Tegeltija iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika bude novi predsedavajući Saveta ministara "ukoliko nema odluke o upućivanju ANP".

U izjavi za sarajevsku komercijalnu televiziju TV 1 on je kazao i da je neprihvatljivo da se menja izborni zakon na način kako to predviđa sporazum koji su 5. avgusta potpisali Dodik, lider SDA Bakir Izetbegović i predsednik HDZ BiH Dragan Čović.

U sporazumu stoji da će se izborni zakon menjati na način da obezbedi legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i građana na svim nivoima vlasti, što praktično znači izmenu pravila koja su Komšiću omogućila da postane hrvatski član Predsedništva BiH.

"Nema od toga ništa! To je šarena laža za Dragana Čovića. Plus, to je u suprotnosti s mišljenjem Evropske komisije", poručio je Komšić.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: AP)

Kurir