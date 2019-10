BOLESNIK! MLADIĆ (32) SILOVAO KOZU, A ONDA JE ZADAVIO Vlasniku priznao: Ona je mene zavela!

Ona je bila šokirana kada je saznala da je za ovaj čin osumnjičen mladić (32), koji ne samo da je priznao delo nego je njenom sinu rekao da mu je koza "bila privlačna".

Osim što je koza bila povređena ona je pored leša našla novčanik u kom su bili dokumenti silovatelja za koga nikada ne bi mogla da pomisli da bi učinio nešto tako nastrano.

"Pozvala sam policiju koja je došla na lice mesta pa je zatim došao i veterinar.

Rekla sam mu da mi je čudno nešto oko kozjeg repa, a veterinar je verovatno odmah video o čemu se radi. Iako mi on to nije odmah potvrdio, rađena je obdukcija u veterinarskom institutu u Banjaluci odakle sam dobila zvaničnu potvrdu da je moja koza silovana i zadavljena", priča šokirana žena.

"Taj mladić je ispitan u policiji, bio je u pritvoru 24 časa nakon čega su ga i pustili. Zamislite da on to uopšte nije negirao, a kada je danas, nakon svega sreo mog sina rekao mu je 'znaš ja kad sam išao i video kozu, ona je mene privukla'. Eto to je lično mom sinu rekao", rekla je ogorčena žena.

On je i policiji priznao šta je učinio.

"Čak je kako sam čula i ispričao kako je izgubio novčanik, jer je navodno kada je sve to završio, podigao pantalone i pošto tu ima jedna obalica, na nju se okliznuo i pao na leđa. Tu mu je najverovatnije ispao novčanik", dodaje Slobodanka Vučkovac.

Slobodanka je ispričala da mladić inače nije problematičan, a da su i komšije šokirane.

"Mi smo povratnička porodica i sada me je strah. Ne znam šta da mislim kada neko životinji nešto tako može da učini, a učinjeno je jer meni je sve to zvanično i potvrđeno zato i pričam o tome. I te koze koje sam ranije našla mrtve, ja sad više verujte, ne znam šta da mislim. Nikada dosada nisam dovodila u pitanje to da li su prirodno uginule, ne bih ni sada da se to nije desilo. Sve ovo me je stvarno uplašilo", priča Slobodanka Vučkovac.



