DRAMA U SARAJEVU! OTAC DOKTORU PRISLONIO PIŠTOLJ NA GLAVU: Rekao sam mu HOĆEŠ DA TE UBIJEM?! Ovo sam uradio i zbog druge dece jer to što rade nije normalno!

Denis S. je medijima ispričao svoju verziju priče.

"Pola godine mi leče dete zbog štitne žlezde i sve vreme govore da je to posledica puberteta. Posle pet meseci jedna doktorka kaže da sumnja da je to autoimuni hepatitis i da treba hitno raditi biopsiju jetre. Ja to ne dozvoljavam, uzimam dete i idemo u Tursku. Gore se javljam na kliniku, rade joj analize, gde ustanovljuju da dete ima autoimuni hepatitis, tuberkulozu jetre", kaže otac.

Posle nekoliko nedelja, dete se bolje oseća i vraćaju se u BiH.

"Vraćamo se u BiH i ovde se dete učlanjuje u udruženje, gde dobija lekove za 15 dana. Dolazim ovde i javljam se na Pedijatriju i kažem da imamo lekove za 15 dana. Oni su poslali dopis Zavodu zdravstvenog osiguranja, odakle su dobili odgovor da ne mogu nabaviti lekove. Isti odgovor je bio i iz apoteke KCUS-a. Sledeći korak je da se potpisuje izmeštanje deteta i tu nailazimo na prepreke od doktora, direktora Klinike Ede Hasanbegovića. On to odgađa. I juče mu govorimo na konzilijumu da imamo lekove još danas, da u sredu nećemo imati. On kaže da treba da dođu neki doktori da vide može li se nešto uraditi. A napominjem vam da su ti doktori već bili saglasni da se dete premesti. Kažem ja ''doktore, nije problem, ne morate potpisati, ali imaćete problem'", prepričava ogorčeni roditelj.

Kaže da je doktor nakon toga izveo njegovu suprugu i rekao joj da će sve biti u redu.



"Rekao je vidimo se sutra. I mi smo danas došli, a ja mu opet kažem: 'Doktore, jeste li svesni da moje dete sutra nema lekove?' Kaže on: 'Ja sam u 13 sati sazvao konzilijum da se odluče' i počeo je da govori da nije do njega i smijao mi se u facu. I ja onda izvadim pištolj, gasni, prislonim na njega i kažem: ''Nemoj da te ubijem sada, razumeš!" Nisam ga udarao, nisam ništa uradio, samo sam izašao i to je to. Moje dete ode, ja sam sakupio novac od prijatelja i uzeo kartu i moje dete ide u Tursku bez saglasnosti. Ovo sam uradio i radi druge dece jer nije normalno", kaže na kraju Denis S.

